BMW R1200 GS | svelata l’incredibile moto che guida da sola FOTO

BMW R1200 GS a guida autonoma

(Di mercoledì 12 settembre 2018) La nuova tecnologia sviluppata da Bmw apre inedite prospettive per la sicurezza e la tecnicaciclistica BMWrrad, in occasione del BMWrrad Techday 2018, ha presentato la sua primaautonoma. Nell’area test del gruppo BMW di Miramas, nel sud della Francia, una BMW R 1200 GS, muovendosi come per magia, ha fatto il suo primo giro davanti ai giornalisti presenti. Sviluppato dall’ingegner Stefan Hans e dal suo team, il veicolo parte in modo indipendente, accelera, gira nel tortuoso circuito di prova e rallenta in maniera indipendente fino a fermarsi. La tecnologia di base servirà da piattaforma per lo sviluppo di futuri sistemi e funzioni che rendano le due ruote ancora più sicure e confortevoli, e che aumentino il piacere di. L’obiettivo per lo sviluppo di questo prototipo è quello di raccogliere ulteriori conoscenze sulle dinamiche diin...