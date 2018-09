Black tape project | il vestito è un nastro adesivo e la sfilata toglie il fiato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 settembre 2018), un’etichetta di Miami che mescola arte e moda, debutta al Fashion Week di New York, facendo sfilare le modelle con costumi realizzati con pezzi diincollati al corpo. L’approccio adottato dal designer per reinterpretare in chiave moderna i costumi da bagno non è passata inosservata, dando il via ad una nuova forma espressiva a metà strada tra “art” e moda alternativa. L'articolo, ilè une lailproviene da Il Fatto Quotidiano.