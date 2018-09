Bitcoin - le criptovalute affondano : peggio della bolla internet di inizio 2000 : Crolla il valore delle criptovalute, dal Bitcoin a tutte le sue sorelle, dopo un rialzo stellare registrato negli anni scorsi. Un calo di valore peggiore di quello segnato con lo scoppia della bolla ...

Criptovalute : Bitcoin Vip - 7 celebrità che sono salite sul carro : 07/09/2018 19:30 Il Bitcoin dalla nascita ad oggi non è stata solo una criptomoneta per sviluppatori di tecnologia e per programmatori, ma anche per personaggi del mondo del cinema , dello sport e dello spettacolo. In tanti infatti, dichiarandolo, in questi anni sono saliti sul carro dell'oro digitale a vario titolo, con alterne fortune, e con usetheBitcoin.com che al riguardo ha ...

Bitcoin e criptovalute - un tonfo da 20 miliardi : Brusco ribasso ieri a New York a seguito delle indiscrezioni, riportate da Business Insider, secondo cui la banca americana Goldman Sachs avrebbe messo in stand-by l’idea di aprire il trading desk sulle criptovalute per via di alcuni problemi normativi, circostanza – riferisce MarketWatch – che è coincisa con l’avvio di un calo del 10% nel giro di un’ora di alcune criptovalute, con Bitcoin – la più diffusa ...

Goldman Sachs getta la spugna sulle criptovalute : Bitcoin in caduta : Neanche una banca aperta ai prodotti innovativi come Goldman Sachs sembra in grado di entrare a livello ufficiale nel mondo delle criptovalute. Troppe le incertezze, soprattutto a livello regolamentare, con un conseguente eccesso di volatilità e di

2 modi per prevedere l’andamento di Bitcoin e criptovalute : (Immagine: pixabay) Si può prevedere l’andamento del mercato di bitcoin e criptovalute sul breve/medio periodo? Nel momento in cui il settore registra perdite di oltre 30 miliardi di dollari, la domanda è sicuramente di attualità. E qualcuno ha provato a dare una risposta. Stavolta non si tratta degli esegeti del bitcoin (o dei suoi accaniti detrattori). Ma di due economisti dell’Università di Yale: Aleh Tsyvinski e Yukun Liu, che hanno ...

Crollo lira turca aumenta appeal di Bitcoin e criptovalute : Secondo Anatoliy Knyazev, co-fondatore del broker Exante, responsabile del primo fondo di investimento in bitcoin al mondo, i 'paesi colpiti da iperinflazione e nel mirino delle sanzioni USA come ...

Bitcoin E CRIPTOVALUTE/ Gli indizi di nuovi rialzi in arrivo : Il periodo ribassista di BITCOIN e CRIPTOVALUTE sembra potersi dire alle spalle. Anzi, ci sono indizi di nuovi rialzi in arrivo. GIOVANNI PASSALI ci spiega di cosa si tratta(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 06:03:00 GMT)OLIMPIADI 2026/ "L'effetto Barcellona" (quasi) impossibile da ripetere per l'Italia, di F. AccinelliFINANZA & MIGRANTI/ I conti senza l'oste di Boeri, di G. Passali

Nuovo colpo al Bitcoin - Google vieta app criptovalute : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bitcoin - Google vieta le app per produrre le criptovalute : Stessa cosa aveva fatto Apple un mese fa. Non è la prima volta che Big G avvia una stretta sul mondo delle valute digitali

Criptovalute. Il Bitcoin di Facebook? Potrebbe arrivare - ecco perché : Non c’è una data ma la sensazione diffusa che tra le prossime novità targate Facebook ci potrà essere una criptovaluta. Al di là dell’interesse di Mark Zuckerberg, che in più occasioni si è detto desideroso di “scavare più a fondo per comprendere come usare al meglio” tale strumento sulla propria piattaforma, la certezza che abbiamo al momento è la nascita nel maggio scorso di un team dedicato allo studio – tra analisi, ...