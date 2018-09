BioWare | per i contenuti aggiuntivi di Anthem sono al lavoro dai 4 ai 6 team

eurogamer

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Come ormai saprete giochi come Destiny o The Division hanno un flusso diin costante cambiamento che mira a mantenere i giocatori costantemente impegnati e, se dobbiamo credere alle ultime dichiarazioni disu, inon saranno affatto un problema per l'attesissimo titolo.Parlando con USGamer al PAX, il produttore diMark Darrah e il Lead Producer Mike Gamble hanno confermato di avere piùche lavorano all'interno dello studio per realizzare nuovicome altri giochi di servizi live.Nello specifico Darrah ha dichiarato che ci sarebbero dai 4 ai 6dialsuche dovrebbero essere pubblicati a cadenza trimestrale. Il producer, inoltre, afferma anche che ci potrebbero essere degli "spostamenti", con altri sviluppatori che potrebbero aggiungersi ai lavori.Read more…