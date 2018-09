Bigben a IFA con cover Force | speaker smart e ricarica wireless!

chimerarevo

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Durante le nostre interminabili passeggiate per IFA Berlino 2018 abbiamo avuto l’occasione di fare un tour dello stand, azienda francese nota nel settore videoludico ma attiva anche nella realizzazione didelle tipologie più disparate e di una linea di accessori dedicati alla protezione dei nostriphone. Oltre ai prodotti già noti ai più, come le iconiche Torri Multimediali, i potenti e mastodontici Megabox e Cyclone e i piccoli e praticiBluetooth,ci ha mostrato alcuni nuovi e interessanti prodotti in arrivo sul mercato italiano. Lumin’us Prodotti che sicuramente non passano inosservati sono gliLumin’us, realizzati seguendo forme di animali e oggetti vari. Oltre alle loro simpatiche sembianze, gliLumin’us sono caratterizzati da 5 livelli di luminosità regolabile tramite un pratico ...