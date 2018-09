Benedetta Parodi | attenta!!! Non ci ha sentito Finisce così | tutto di fuori

caffeinamagazine

: @Paroledipaola @RobertoFavalli ha voluto per forza rivoluzionare un programma già riuscito per distinguersi dalla C… - gigio78874855 : @Paroledipaola @RobertoFavalli ha voluto per forza rivoluzionare un programma già riuscito per distinguersi dalla C… - Libero_official : Pazzesco incidente sexy per Cristina Parodi: a passeggio per Milano, lato b al vento / Guarda - 7593c267b7d644b : RT @MediasetTgcom24: Benedetta Parodi, incidente sexy a Milano #benedettaparodi -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) La scorsa stagioneè stata suo malgrado protagonista del flop di Domenica In. Non sono stati mesi facili per lei e la sorella Cristina, sostituite poi quest’anno da Mara Venier, che torna in Rai e alla conduzione del programma di punta della domenica pomeriggio dopo diversi anni. Se ne sono dette di ogni. Anche che il fallimento della conduzione di Domenica In sembrava aver buttato nello sconforto la regina dei fornelliche, addirittura, durante una puntata ha lasciato lo studio in diretta. In quella occasione si disse che lapiù giovane non avesse gradito le decisioni prese dagli autori di concederle spazio solo per gli ultimi minuti della diretta assegnati alle sue celebri ricette. Poi per settimane si è anche parlato di un suo possibile abbandono a Bake Off Italia, ma erano voci infondate. Lo scorso 6 settembre, infatti,è tornata a ...