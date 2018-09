Belen Rodriguez e Stefano De Martino | di nuovo insieme per il piccolo Santiago

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - relax al parco con Santiago. E Iannone che fa? : Un riavvicinamento fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Forse è troppo definirlo così, ma nonostante il mancato ritorno di fiamma tra i due regna la pace. La coppia è...

Belen Rodriguez-Stefano De Martino - che intesa! Al parco con Santiago c’è complicità [GALLERY] : Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme al parco con il figlio Santiago, i due ridono a crepapelle e sembrano in perfetta sincronia Belen Rodriguez al parco al fianco di Stefano De Martino. Non parliamo di ritorno di fiamma, ma di una semplice uscita tra due ex marito e moglie che hanno raggiunto l’equilibrio perfetto per il bene del proprio figlio. Risate, scambi di sguardi e complicità caratterizzano l’uscita tra i ...

Iva Zanicchi : il debutto a Tu sí que vales e il pensiero su Belen Rodriguez : Iva Zanicchi intervistata prima del suo debutto a Tú sí que vales: “Sarà difficile, sarà un pessimo giudice” Il debutto in prima serata a Tú sí que vales pare emozionare non poco Iva Zanicchi in questo periodo. Intervistata dal settimanale Chi, infatti, la cantante di Zingara ha fatto sapere di non stare nella palle all’idea di doversi […] L'articolo Iva Zanicchi: il debutto a Tu sí que vales e il pensiero su Belen ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sorridono di nuovo insieme : Non è un ritorno di fiamma, perché negli anni ci siamo trovati a dirlo e smentirlo troppe volte. Quel che è certo, però, è che Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai sanno stare insieme senza imbarazzi e senza musi lunghi. Lo testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 12 settembre con le immagini dei due ex coniugi al parco con il figlio Santiago. È lui l’anello di congiunzione che li ...

Belen Rodriguez è incinta? Gli indizi sulla nuova gravidanza : Belen Rodriguez è incinta? Gli ultimi indizi fanno pensare di sì. Questa volta a scatenare il gossip non sono i giornali, ma una persona presente nel pubblico di Tu Si Que Vales, programma presentato proprio dalla showgirl argentina. Da qualche settimana sono iniziate le riprese dello show serale e, nel corso delle registrazioni, si sono verificati alcuni episodi che fanno pensare ad una gravidanza di Belen. A svelarlo una fonte del pubblico, ...

Nina Moric condannata a risarcire Belen Rodriguez per averla definita viado : Duemila euro di risarcimento dei danni e 600 euro di multa. Si tratta della condanna comminata ieri a Milano alla modella croata ed ex valletta di Giorgio Panariello a Torno sabato Nina Moric, accusata di diffamazione aggravata per avere definito 'viado' la soubrette sudamericana Belen Rodriguez, nel corso di un'intervista alla trasmissione radiofonica La Zanzara nel settembre 2015.--Il giudice monocratico della decima ...

Nina Moric perde la causa contro Belen - la modella croata dovrà risarcire la Rodriguez di 2mila euro : Dopo la denuncia di diffamazione di Belen Rodriguez ai danni di Nina Moric arriva la condanna: la modella croata dovrà pagare una salata multa Nel 2015, durante il programma radiofonico ‘La Zanzara’, Nina Moric definì Belen Rodriguez ”un viado” e l’accusò di camminare per casa nuda davanti al figlio Carlos. Subito dopo la modella croata fu denunciata per diffamazione dalla showgirl di adozione italiana. Oggi ...

Nina e Belen Rodriguez - finito il processo. E boom! Quando deve sborsare la Moric : La lite tra Nina Moric e Belen Rodriguez finita in Tribunale è conclusa. Nel corso di un’intervista a La Zanzara, programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, l’ex moglie di Fabrizio Corona aveva definito l’argentina una “strega cattiva” e aveva sottolineato che assomigliava a un viados “per via dell’abuso di chirurgia estetica”. Belen ha sottolineato che la denuncia non è stata fatta per denaro, ma per ...

