Battlefield V | verranno limitate le opzioni di personalizzazione in favore del realismo

eurogamer

: Verranno limitate le opzioni di personalizzazione in favore del realismo storico in #BattlefieldV - Eurogamer_it : Verranno limitate le opzioni di personalizzazione in favore del realismo storico in #BattlefieldV -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) DICE ha apportato alcune modifiche aV dopo aver ricevuto i feedback degli utenti che hanno provato la beta. Gli sviluppatori hanno affermato chelediper rispettare ilstorico.Come riporta Gamingbolt, durante un livestream tenutosi qualche giorno fa, il producer Andrew Gulotta ha così dichiarato:"Abbiamo ascoltato la community. Stiamo ancora guardando verso la Seconda Guerra Mondiale, ma quanto ci siamo spinti lontano per certe cose? Abbiamo ascoltato la community, capiamo che ci sono stati dei dubbi riguardo l'autenticità. Volevamo che i giocatori fossero eccitati all'idea di personalizzare i personaggi con equipaggiamento reale. Abbiamo fatto un passo indietro, volevamo offriree questo è importante per noi e per i nostri giocatori."Read more…