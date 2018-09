Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | Italia-Polonia Gli azzurri ai raggi X Datome e

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : inizia la seconda fase - l’Italia parte da una buona posizione. Ma servono le vittorie… : L’ItalBasket entra in una settimana decisiva per il suo futuro. Gli azzurri avranno davanti a loro due sfide fondamentali contro Polonia (venerdì) ed Ungheria (lunedì) nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Comincia, dunque, la seconda fase, quella decisiva per centrare i tre posti che permettono di staccare il biglietto per il Giappone. Una fase che prevede un nuovo girone, ma questa volta a sei. Infatti Italia, Olanda e Croazia sono ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : inizia la seconda fase - l’Italia parte da una buona posizione. Ma servono le vittorie… : L’ItalBasket entra in una settimana decisiva per il suo futuro. Gli azzurri avranno davanti a loro due sfide fondamentali contro Polonia (venerdì) ed Ungheria (lunedì) nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Comincia, dunque, la seconda fase, quella decisiva per centrare i tre posti che permettono di staccare il biglietto per il Giappone. Una fase che prevede un nuovo girone, ma questa volta a sei. Infatti Italia, Olanda e Croazia sono ...

Basket - Team USA sorprende tutti : nessun big e tanti “sconosciuti” tra i convocati per le qualificazioni Mondiali : Team USA non vedrà i propri talenti ai nastri di partenza delle qualificazioni Mondiali, contro Panama ed Uruguay spazio a nomi non proprio noti Team USA avrà un volto del tutto nuovo nelle due gare di qualificazione ai Mondiali del mese di settembre. Gli Stati Uniti hanno in programma gli incontri con Panama ed Uruguay e li giocheranno con un roster davvero anomalo. nessun big, anzi anche le terze e quarte “scelte” sono state ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2018 : la Polonia ai raggi X. Non si vive di soli AJ Slaughter - Lampe e Wojciechowski : Si avvicina il 14 settembre, giorno in cui l’Italia ricomincerà la corsa verso il Basket che conta nelle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La prima avversaria della seconda fase è la Polonia, di scena al PalaDozza di Bologna per tentare di raccogliere un importante successo esterno. Il coach della nazionale polacca, Mike Taylor, che quest’anno allenerà anche ad Amburgo, ha convocato 16 giocatori, che saranno ruotati tra la ...

Basket - Luca Vitali sulle qualificazioni Mondiali 2019 : “Dobbiamo concentrarci sui presenti - sulle gare e sugli obiettivi della Nazionale” : L’avvicinamento a Italia-Polonia continua a riempirsi di interviste, di parole, di pensieri che si incanalano verso la sera di venerdì 14 settembre, quando tutto ciò dovrà essere trasferito sul parquet del PalaDozza di Bologna. A parlare delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 è Luca Vitali, raggiunto dalla penna di Piero Guerrini per Tuttosport. L’incontro con i polacchi sarà decisivo o no? Per Vitali, no: “È importante ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2018 : Italia-Polonia. Programma - orario e tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Basket - Qualificazioni Mondiali 2018 : Italia-Polonia. Programma - orario e tv : Venerdì sera (ore 20.45) l’Italia affronterà la Polonia nella prima sfida della seconda fase delle Qualificazioni Mondiali 2019. Un match assolutamente fondamentale per gli azzurri, che affrontano un’avversaria diretta per uno dei tre posti che permettono di volare il prossimo anno in Cina. Si giocherà al PalaDozza di Bologna, Datome e compagni sono attualmente al secondo posto con un record di quattro vittorie e due sconfitte. Negli ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Italia-Polonia è stata presentata a Bologna. Sacchetti : “Dobbiamo farci perdonare per l’ultima partita” : La Piazza coperta della Sala Borsa di Piazza Nettuno a Bologna ha ospitato oggi la presentazione dell’incontro tra Italia e Polonia, che si terrà il 14 settembre al PalaDozza e sarà valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Hanno presenziato il Sindaco di Bologna Virginio Merola, l’Assessore allo Sport Matteo Lepore, il Presidente della FIP Gianni Petrucci, il consigliere federale Marco Tajana e soprattutto il coach ...

Italia-Polonia - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 : data - programma - orario e tv : L’Italia affronterà la Polonia in un match fondamentale delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket: venerdì 14 settembre gli azzurri scenderanno in campo al PalaDozza di Bologna per sfidare i biancorossi in un incontro che potrebbe risultare decisivo per le nostre sorti. I ragazzi del CT Meo Sacchetti vanno a caccia di una vittoria cruciale per alimentare le nostre speranze di accedere alla prossima rassegna iridata, un successo ci ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia definitivi per la sfida alla Polonia. Si aggregano Jeff Brooks e Amedeo Della Valle : Tutto pronto per l’atteso appuntamento delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket del 2019. La nazionale italiana è atterrata a Bologna e sarà nella città romagnola fino al 14 settembre, quando affronterà al PalaDozza la Polonia, nel primo fondamentale appuntamento di qualificazione all’appuntamento iridato del prossimo anno. Il commissario tecnico Meo Sacchetti ha praticamente sciolto le riserve, diramando la lista dei convocati per ...

Basket - torneo Amburgo : Italia-Repubblica Ceca 80-87. Sconfitta azzurra verso le qualificazioni ai Mondiali : Il cammino verso le qualificazioni Mondiali 2019 inizia con una Sconfitta per l’ItalBasket. La nazionale di Meo Sacchetti viene battuta per 80-87 dalla Repubblica Ceca in occasione della semifinale di Supercup, torneo quadrangolare amichevole che si disputa ad Amburgo (Germania). Azzurri sempre costretti ad inseguire e non ancora in grado di reggere ritmi alti per 40 minuti. La nazionale italiana paga già un pesante distacco già dopo i ...

Basket - la Nazionale "acquista" Brooks : il naturalizzato giocherà le qualificazioni mondiali : Sarà Jeff Brooks il primo 'rinforzo' per Meo Sacchetti in vista dei match della Nazionale contro Polonia e Ungheria, venerdì a Bologna e tre giorni più tardi a Debrecen, per le qualificazioni ai ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Polonia. Data - programma - orari e tv : Venerdì 14 settembre si giocherà Italia-Polonia, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Al PalaDozza di Bologna si giocherà una partita fondamentale sulla strada che conduce verso la Cina: la nostra Nazionale va a caccia di una vittoria che sarebbe fondamentale per la classifica, serve assolutamente il successo per alimentare ulteriormente le nostre speranze di tornare a disputare una rassegna iriData. Gli azzurri ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia alla Supercup per preparare le sfide con Polonia e Ungheria : La prossima settimana l’Italia si giocherà una parte fondamentale della propria qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket che si terranno in Cina. Le sfide con Polonia ed Ungheria sono assolutamente decisive e, per preparare al meglio queste due partite, gli azzurri di Meo Sacchetti parteciperanno al torneo di Amburgo (Supercup) questo fine settimana insieme a Repubblica Ceca, Turchia e Germania. Domani saranno proprio i cechi gli ...