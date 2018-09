Barty Colucci lascia RDS con polemica | ' Non mi hanno permesso di salutare'

Blastingnews

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Da circa una settimana il comico, attore ed intrattenitorenon fa più parte della trasmissione 'Tutti Pazzi per RDS'. Ciò ha stupito, sorpreso - e certamente deluso - gli ascoltatori dell'emittente romana. Collaborava con RDS sin dal 2003, ed è stato tra i creatori del morning show assieme al DJ producer Claudio Cannizzaro. Ha recentemente condotto il format facendo parte di un trio formato da Rossella Brescia, e da Sergio Friscia prima e Giacomo 'Ciccio' Valenti poi. Per sostituirlo è arrivato il comico e cantante sassarese Marco 'BAZ' Bazzoni.si 'spiega' gli ascoltatori di RDS Che dei piani dell'imitatore ci fossero programmi diversi, si era capito da qualche giorno sia per la sua assenza dalla radio, sia per l'indizio social di qualche giorno prima VIDEO. Però, gli affezionati stavano aspettando qualche parola, qualche spiegazione. E le ...