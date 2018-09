Barletta | minorenne drogato e violentato | arrestato 53enne senza fissa dimora

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Unvenezuelano è statocon l’accusa di averunrumeno per poi abusarne sessualmente. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Trani. La vittima, un 15enne, ha raccontato ai genitori l’accaduto, facendo così partire le indagini. Nell’abitazione dove l’uomo risulta domiciliato, al momento della perquisizione, gli investigatori hanno trovato sostanze stupefacenti e materiale pedopornografico. Secondo quanto raccontato dalla giovane vittima, ilgli si è avvicinato mentre era per strada per poi convincerlo ad assumere sostanze stupefacenti. La violenza si sarebbe consumata quando le capacità di reazione del ragazzo erano inibite. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Trani, sono partite dopo la denuncia dei genitori del minore, al quale il giovane ...