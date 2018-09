Barcellona | ecco la nuova terza maglia | è un omaggio alla città

Barcellona - Dembele voleva andare al PSG : ecco il motivo : Ousmane Dembele , esterno offensivo del Barcellona , campione del mondo con la Francia, ha spinto per il trasferimento del Paris Saint-Germain dopo l'arrivo in blaugrana di Malcom . Antero Henrique , direttore sportivo del PSG, negli incontri con Abidal per parlare ...