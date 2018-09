Barbara Palombelli inaugura il nuovo logo di Retequattro video

Lilli Gruber - la vendetta contro Barbara Palombelli : vince con il 7% di share : La rivincita della Gruber. Nella seconda sfida diretta tra Lilli e Barbara Palombelli, rispettivamente al timone di Otto e mezzo e Stasera Italia , è la Gruber ad avere la meglio. Otto e mezzo su La7 ...

Barbara Palombelli umilia Lilli Gruber : effetto Di Battista - l'anticipazione clamorosa sugli ascolti : Punta tutto su Alessandro Di Battista e perde. Lilli Gruber, al via con la nuova stagione di Otto e mezzo , esce sconfitta dalla sfida con Barbara Palombelli che con Stasera Italia su Rete4 finisce ...

la guerra delle prime donne " Barbara Palombelli sfida il ritorno di lilli gruber - Media e Tv : ... che da oggi sposta l' edizione meridiana alle 12, in mano a Gerardo Greco, le serate saranno guidate da Nicola Porro , politica ed economia, al lunedì dal 17 settembre, Giacobbo , scienza, al ...

Barbara Palombelli e Forum prendono il posto di Barbara d’Urso e Domenica Live? : Colpo di scena oggi pomeriggio su Canale 5 dove ad andare in onda non sono Barbara d’Urso e Domenica Live ma Forum e Barbara Palombelli con uno speciale dedicati ai figli e ai giovani. Il palinsesto Mediaset rimarrà così per tutta la prossima stagione? Tranquilli, non sarà così. Tutti quelli che si sono allarmati vedendo la Palombelli in onda possono stare tranquilli perché il trash della conduttrice napoletana tornerà nuovamente ad ...

Forum - speciale “Genitori e figli”/ Anticipazioni 9 settembre : il tribunale TV di Barbara Palombelli riparte : Oggi, domenica 9 settembre torna su Canale 5 il tribunale più famoso della TV: Forum. Il programma condotto da Barbara Palombelli riapre le porte con uno speciale.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:51:00 GMT)

Forum : il court show di Barbara Palombelli riparte domani con lo speciale «Genitori e figli» : Barbara Palombelli In attesa che arrivi Barbara D’Urso, il tribunale di Forum apre anche – ed eccezionalmente – di domenica. Prima del debutto nell’abituale collocazione settimanale (che avverrà lunedì 10 settembre), domenica prossima 9 settembre il court show di Canale 5 andrà in onda con uno speciale – in diretta dalle 14 alle 18.45 – intitolato Genitori e figli. L’appuntamento, condotto da Barbara ...

In Onda - il trionfo sinistro di David Parenzo : una brutta giornata per Barbara Palombelli e Stasera Italia : Due giorni in testa, ma al terzo ecco la rivincita di chi insegue. Si può sintetizzare così la sfida degli ascolti tra "Stasera Italia" , condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, e "In Onda" , del ...

Barbara Palombelli - con Stasera Italia manda fuori onda La7 : Sarà l' euforia dell' esordio a fronte della melanconia della fine , lei iniziava un nuovo programma, gli altri stavano per chiudere la stagione estiva del proprio talk, . Sarà che lei aveva in studio ...

Ascolti Tv - il trionfo clamoroso di Barbara Palombelli su Rete4 : umiliato Parenzo e Telese su La7 : Esordio col botto per Barbara Palombelli che alla sua prima puntata su Rete4 con l'intervista a Matteo Renzi ha ottenuto il 6,3% di share, pari a 1,387 milioni di telespettatori. Letteralmente ...

Ascolti TV Stasera italia con Barbara Palombelli : com’è andata la prima? : Ieri, 3 settembre 2018, è ufficialmente partita la “nuova” Rete 4 con la prima puntata di Stasera italia, il programma talk con alla conduzione la giornalista Barbara Palombelli. Come annunciato è sparito il cosiddetto populismo: la trasmissione ha esordito con un’intervista all’ex leader del PD Matteo Renzi e con le primissime immagini esclusive del suo documentario su Firenze. Gli Ascolti tv avranno premiato la trasmissione ...

Barbara Palombelli prende il posto di Barbara D’Urso con Forum : Forum: Barbara Palombelli al posto della D’Urso domenica 9 settembre Domenica 9 settembre su Canale 5 Barbara Palombelli riapre la porta del tribunale di Forum con una puntata speciale, in attesa del ritorno di Domenica Live di Barbara D’Urso, confermato per il 16 settembre. La puntata sarà dedicata a temi attuali e delicati come quello dei “ragazzi difficili” attraverso tre cause diverse. Si discuterà, tra le altre cose, ...

Stasera Italia con Barbara Palombelli al via su Rete 4 ospite Matteo Renzi : ...! In queste settimane è andato in onda il promo Mediaset i cui protagonisti erano direttamente gli ospiti che vedremo via via in studio con la Palombelli a discutere i principali casi di cronaca e ...

Stasera Italia con Barbara Palombelli - al via da lunedì 3 settembre su Rete 4 : tra gli ospiti Matteo Renzi : Stasera Italia al via da lunedì 3 settembre su Rete 4 con la nuova conduzione della giornalista Barbara Palombelli. Svelati gli ospiti che interverranno nella trasmissione a cura della redazione del TG4, tra questi Matteo Renzi! La nuova Rete, lo ricordiamo, è stata rivoluzionata di tutto punto e si propone di essere competitiva e di informare a 360 gradi dando un taglio giornalistico e un approfondimento su tutti gli argomenti “caldi” che ...