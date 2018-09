Barbara | investita e uccisa  sull’A8 per proteggere le sue bambine|Chi

Barbara - investita e uccisa in autostrada per proteggere le sue bambine Le foto Cosa fare in caso di incidenti : La 38enne era scesa dalla vettura, bloccata sulla corsia di sorpasso dopo un tamponamento, per mettere il triangolo segnaletico a difesa delle piccole, di uno e 5 anni. Un’altra auto ha travolto lei e l’autista dell’auto investitrice, scesa per aiutare

Investita e uccisa sull'autostrada : Barbara era scesa dall'auto per proteggere le sue bimbe : Incredibile epilogo di un incidente a catena sull' A8 a un chilometro dal casello di ingresso a Milano . Una donna , Barbara Fettolini, è scesa dalla propria auto per mettere in sicurezza le due ...

Barbara - investita e uccisa in autostrada per proteggere le sue bambine Le foto : La 38enne era scesa dalla vettura, bloccata sulla corsia di sorpasso dopo un tamponamento, per mettere il triangolo segnaletico a difesa delle piccole, di uno e 5 anni. Un’altra auto ha travolto lei e l’autista dell’auto investitrice, scesa per aiutare