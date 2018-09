Barbara Fettolini | mamma tamponata in autostrada scende dall' auto | travolta e uccisa

INCIDENTE A8 - Barbara Fettolini MORTA PER PROTEGGERE FIGLIE/ Ultime notizie - le colleghe “mamma fantastica” : Maxi INCIDENTE in A8 a Rho Fiera Milano: mamma 38enne travolta e uccisa mentre tentava di mettere in figli in salvo. Ferita una 30enne, ha perso la gamba: la dinamica assurda(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 19:32:00 GMT)