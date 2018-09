Barack Obama | «Quando mi cacciarono da Disneyland»

L'attacco frontale e senza precedenti di Barack Obama a Donald Trump : ... all'epoca aveva detto che Trump era 'eccezionalmente incompetente' in economia, 'caratterialmente inadatto' alla politica estera, che non ci si poteva fidare ad affidargli i codici nucleari e che ...

Barack Obama s'inchina alla regina Aretha : "Ci ha dato idea del divino" : "Ci ha dato un'idea del divino ogni volta che cantava". Anche Barack e Michelle Obama hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Aretha Franklin. In un comunicato congiunto, l'ex coppia presidenziale ha detto che la cantante ha "definito l'America".Nel ricordare Aretha Franklin, Barack e Michelle Obama hanno usato immagini particolarmente evocative, fino ad affermare che nella sua voce si poteva sentire la storia degli Stati Uniti, ...

Morte di Aretha Franklin - gli omaggi di Donald Trump e Barack Obama : La scomparsa della Regina del Soul è stata capace di unire - seppure nel lutto - ciò che la politica e la società non sono mai riuscite a tenere insieme , in tutto il resto, : l'ex presidente degli Stati Uniti, il democratico Barack Obama, e l'attuale inquilino della Casa Bianca, il ...

Usa - Abdul El-Sayed primo governatore islamico?/ Michigan - Sanders : "è il nuovo Barack Obama" : Usa, Abdul El-Sayed primo governatore islamico? Candidato a presidente Michigan, Sanders lo ha definito il nuovo Barack Obama, ecco chi è il politico musulmano(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 11:15:00 GMT)

Buon compleanno Barack Obama - l'ex presidente americano compie 57 anni - : Eletto nel 2008, in carica per due mandati, è stato il primo capo di Stato afroamericano degli Stati Uniti. Nel 2009 è stato insignito del Premio Nobel per la pace. Oggi si dedica alla sua fondazione, ...

Barack Obama e la moglie ballano al concerto di Jay-Z e Beyoncé (VIDEO) : Come non li avevamo mai visti finora. L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama e sua moglie Michelle sono stati ripresi da decine di cellulari mentre ballavano scatenati al concerto di Jay-Z e Beyoncé, tenutosi nello scorso weekend allo stadio FedExField di Landover, nello stato del Maryland.L'ex first Lady della Casa Bianca in realtà aveva già assistito ad live della coppia, lo scorso 14 luglio a Parigi, facendosi immortalare mentre ...

Beyoncé e Jay-Z - anche Michelle e Barack Obama tra i fan : la coppia filmata mentre si scatena al concerto : Che la famiglia Obama fosse fan di Beyoncé è ormai cosa risaputa. E la coppia Michelle-Barack lo ha dimostrato ancora una volta lo scorso week end, nel Maryland. L’ex presidente degli Usa è stata filmato dai fan durante la tappa del tour che Beyoncé sta portando avanti con Jay-Z, mentre si scatena a ritmo di musica con la moglie L'articolo Beyoncé e Jay-Z, anche Michelle e Barack Obama tra i fan: la coppia filmata mentre si scatena al ...

Nelson Mandela - 100 anni dalla sua nascita/ L'omaggio di Barack Obama : "Lui l'esempio da seguire" : Nelson Mandela, 100 anni dalla sua nascita: il 18 luglio 2018 nasceva a Mvezo il politico e attivista sudafricano, ecco L'omaggio di Barack Obama, "è lui l'esempio da seguire"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:35:00 GMT)

Barack Obama ha parlato a una cerimonia per Nelson Mandela - e ha citato la nazionale francese di calcio : «Non tutti quei ragazzi somigliano ai galli. Ma sono francesi. Sono francesi» The post Barack Obama ha parlato a una cerimonia per Nelson Mandela, e ha citato la nazionale francese di calcio appeared first on Il Post.

6 libri sull'Africa consigliati da Barack Obama : Un chicco di grano di Ngg wa Thiong'o «Una cronaca degli eventi che hanno portato all'indipendenza del Kenya e una storia coinvolgente di come i grandi eventi della storia pesino sulle vite e sulle ...

6 libri sull’Africa consigliati da Barack Obama : Come ogni estate ha condiviso una serie di consigli di lettura, stavolta con un tema comune: ci sono tre romanzi e tre autobiografie The post 6 libri sull’Africa consigliati da Barack Obama appeared first on Il Post.

Barack Obama : «Se lei è quella giusta? Bastano tre domande» : Che tra Barack Obama e la moglie Michelle l’amore sia da favola non c’è bisogno di ribadirlo: l’ex Presidente degli Stati Uniti non perde occasione di raccontare la storia con la sua «ragazza di Chicago». Lei, dal canto suo, non si è mai risparmiata in dediche. Ma quale sarà il segreto di tanto feeling e, soprattutto, come nasce un amore così? Per capire quando lei (o lui) è davvero l’altra metà della mela, basterebbe ...