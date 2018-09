Bambole LumiDolls - sigilli alla casa di appuntamenti : 'Non è in regola'. Ecco cosa non andava : Qualche giorno fa non si parlava di altro: LumiDolls , la prima casa d'appuntamenti con Bambole in Italia, che la scorsa settimana aveva aperto alla periferia di Torino, in realtà non era a norma di ...

Apre a Torino LumiDolls - la casa di appuntamenti di Bambole in silicone ed è già un successo : Lunedì 3 settembre ha aperto a Torino LumiDolls la prima casa d’appuntamenti inaugurata in Italia per l’intrattenimento sessuale con bambole di silicone. In pochi giorni è già sold-out e nessuno si sarebbe aspettato un successo del genere, considerando che stiamo parlando di un costo di 80 euro ogni mezz’ora (che salgono a cento ogni ora) che permette di appartarsi in una camera con una ‘sex-doll’ a propria ...

