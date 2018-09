Bagheria | parla il parroco | “Nessuna eucarestia per i razzisti”

ilgiornale

(Di mercoledì 12 settembre 2018) "Nienteper i razzisti", questa è la secca decisione di undi(Palermo), indignato per la brutale aggressione di cui è stato vittima un ragazzo nigeriano.L"episodio menzionato è avvenuto il 31 di agosto, ma ancora oggi se ne continua are. Fredrick Omonzakgia, un africano di 30 anni, era stato raggiunto nei pressi della gelateria "Anni 20" e colpito più volte da un giovane del posto, armato di un cric.Immediata era stata la denuncia di fra" Tindaro Faranda,della chiesa di Sant"Antonio, che si era schierato in difesa dello straniero, a cui aveva chiesto scusa a nome di tutta la comunità. "Ho chiesto scusa a nome di, a nome dei cristiani e ho chiesto scusa come uomo bianco perché nessuno può dire: "tu qui non ci puoi stare"", aveva dichiarato, come riportato da "Repubblica". "Il problema è il contesto culturale che si è venuto a creare ...