meteoweb.eu

: B-Future Neuromed: viaggio nel passato per capire il futuro - Barcellonameteo : B-Future Neuromed: viaggio nel passato per capire il futuro - Lopinionista : Roma, B-Future: presentato il progetto della Fondazione Neuromed #molisenews24 - BinaryOptionEU : B-Future Neuromed, viaggio nel passato per capire il futuro -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Unattraverso il, una freccia puntata al. Le prime avventure scientifiche, le idee che hanno plasmato il nostro presente, quelle che plasmeranno il domani. Per esplorare questo ponte tra, per gettare uno sguardo all’indietro e chiedersi quale sarà il prossimo passo, la Fondazione, assieme ai suoi partner, ha presentato oggi a Roma il progetto ‘B-’ inserito nel grande quadro della Notte europea dei ricercatori 2018. La manifestazione, assieme agli altri 8 progetti italiani selezionati dalla Commissione europea per il biennio 2018-2019, è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa al ministero dell’Istruzione, università e ricerca, a Roma. Dal 24 al 29 settembre 2018, il progetto B-, promosso dalla Fondazione e dall’Irccs, sotto l’egida del ministero della Salute, inviterà ...