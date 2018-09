Autostrada A8 | donna viene tamponata | scende dall’auto per proteggere le bambine

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Era scesa dall’auto subito dopo essere stata. Bloccata sulla corsia di sorpasso, temeva per le propriedi 1 e 5 anni, rimaste in macchina, e voleva posizionare in fretta il triangolo per avvertire del pericolo gli altri automobilisti. Così Barbara Fettolini – 38enne di Sesto San Giovanni – è stata travolta da un’altra vettura che sopraggiungeva, e ha perso la vita sul colpo. È successo ieri sera intorno alle 20 sull’A8, l’dei laghi, nei pressi dello svincolo di Rho Fiera Milano che porta alla tangenziale ovest del capoluogo. Secondo la Polstrada, lasi trovava sulla quarta corsia in direzione Milano, quando la sua Renault Clio è stata urtata da una Peugeot 207, compiendo un testacoda. Laalla guida dell’altra auto – Cristina C., di 37 anni – è riuscita a portarsi sulla corsia ...