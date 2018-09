Auto | partite le iscrizioni per il 1° Rally Castelli Piacentini | due prove speciali in

Dazn - dove le partite le immagini. Il primo big match della Serie A più cara della storia (per i tifosi) è un Autogol : Fermo immagine inspiegabili, blackout quasi scientifici al momento del gol, palla che lascia la scia come nei primi videogiochi anni Novanta: benvenuti su Dazn, l’ultima frontiera del calcio in pay-tv. dove le partite non le vedi, le immagini. Ci hanno bombardato per settimane con annunci pubblicitari, promozioni di ogni tipo, tutorial persino per imparare a pronunciare bene il nome un po’ bislacco della nuova piattaforma, e il risultato è che ...