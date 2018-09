Aurora Ramazzotti diventa modella per Trussardi | “Per me vuol dire famiglia”

Aurora Ramazzotti bloccata sul Frecciarossa : «Trenitalia - basta ritardi disumani» : Anche Aurora Ramazzotti in trappola su una Freccia Rossa in questa giornata da dimenticare per i viaggiatori. Sulle sue Stories di Instagram la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha postato...

Aurora Ramazzotti e il mistero della sostituzione a XFactor : ecco cosa è successo : Dopo due anni al timone del daily di XFactor Aurora Ramazzotti non è stata riconfermata. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti infatti è stata sostituita nel programma dal duo pop Benji & ...

Aurora Ramazzotti - bomba Dagospia : 'Perché non è stata confermata a X Factor'. C'entra mamma Michelle Hunziker : Perché Aurora Ramazzotti non è stata riconfermata a X Factor ? È Dagospia a fornire un gustoso retroscena: 'Quando la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti era stata scelta faceva parte della ...

X Factor 2018 - Benji e Fede sono i nuovi conduttori del Daily al posto di Aurora Ramazzotti : “Siamo molto carichi” : Il caso Asia Argento, l’arrivo di un nuovo giudice, il matrimonio di Fedez: i protagonisti della nuova edizione di X Factor continuano a occupare da giorni la scena mediatica. La dodicesima stagione, il cui debutto è fissato per questa sera 6 settembre, presenterà una novità che riguarderà anche la conduzione della striscia quotidiana affidata a sorpresa a Benji e Fede, il duo di cantanti al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi. Stiamo ...

Aurora Ramazzotti fuori da X Factor : Benji e Fede al suo posto : Aurora Ramazzotti non condurrà il Daily di X Factor, al suo posto arriveranno Benji e Fede. Per tre stagioni consecutive la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aveva condotto la striscia quotidiana in onda su Sky, raccontando le avventure dei concorrenti. Per la nuova edizione dello show però la produzione ha deciso di sostituirla con due nuovi conduttori. Si tratta dei cantanti Benji e Fede, che in soli tre anni hanno scalato le ...

X Factor - Aurora Ramazzotti perde il "Daily" : il suo posto va a due cantanti : La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti lascia il talent. La produzione di X Factor 12 ha scelto Benji e Fede

X Factor 12 - anticipazioni : Benji e Fede al posto di Aurora Ramazzotti : X Factor 12 prende il via domani su Sky Uno dalle 21.10. La prima puntata sarà dedicata alle audizioni e proprio poco fa, in conferenza stampa, i primi dieci minuti sono stati mostrati alla stampa presente in sala. Al momento l’unica cosa che interessa tutti è la questione Asia Argento ma la prima novità di questa stagione riguarda proprio i live e, in particolare, la fascia quotidiana che andrà in onda da ottobre in concomitanza con ...

Aurora Ramazzotti pubblica la foto in vacanza - Michelle Hunziker non resiste. E i fan si scatenano : Ormai Aurora Ramazzotti è grande, ha 21 anni. È una giovane donna tra l’altro fidanzatissima (con Goffredo Cerza, ndr), quindi le vacanze le fa per conto suo. In questi giorni, Michelle Hunziker si trova in Alta Badia con il marito Tomaso Trussardi e le figliolette Sole e Celeste, mentre la sua primogenita, avuta ai tempi del suo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti, è volata oltreoceano con la sua dolce metà. --Un bel viaggio, ...

Aurora Ramazzotti - “cuore di mamma” Michelle : sui social il tenero botta e risposta : La figlia pubblica una foto in barca al termine delle vacanze estive, la mamma non resiste: il tenero commento scatena i fan

Aurora Ramazzotti - nozze con Goffredo Cerza? Potrebbe sposarsi a 21 anni come mamma Michelle : Aurora Ramazzotti Potrebbe seguire le orme di sua madre Michelle Hunziker e sposarsi giovanissima. Il settimanale Oggi non ha dubbi: la figlia della conduttrice e di Eros Ramazzotti Potrebbe...