Augura la morte ai figli di Bonucci L' ira del calciatore | Sei uno schifo

Un hater Augura a Bonucci la morte dei figli sul web. Dura la replica del difensore : Immediata è arrivata anche la risposta del giocatore: 'Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa ...

Bonucci - vergogna social : Augura la morte ai figli del giocatore della Juve : Un follower non meglio precisato se la prende con i figli di Leonardo Bonucci, augurando loro addirittura di essere ammazzati dopo la pubblicazione di un’immagine di del difensore della Juventus con Lorenzo e Matteo su Instagram. E il difensore bianconero questa volta non ha taciuto, rispondendo in maniera netta: “forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo ...