Astronomia | una gemma galattica | catturati incredibili dettagli della galassia a spirale

Pane - amore e… Astronomia : una serata speciale a Genzano : Una speciale serata astronomica intitolata “Pane, amore e… astronomia” si svolgerà a Genzano, presso il cortile del Palazzo comunale, sabato 15 settembre a partire dalle ore 20:00. L’iniziativa ad accesso gratuito, ideata dalle Associazioni onlus “Happiness”, “Chiara per i Bambini nel mondo” e “Uguali Diversamente”, è a cura dell’Associazione Tuscolana di astronomia “Livio Gratton” (ATA) e di M42, Scienza & Natura di Frascati e si inserisce ...

Astronomia - prima di Marte - la Luna : Samantha Cristoforetti svela i dettagli delle future missioni verso il nostro satellite : Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, ospite dell’ultima puntata di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio24, ha spiegato quali saranno i passi e le tappe che, in futuro, potranno portarci sul Pianeta Rosso e perché, per coltivare il sogno Marte, dobbiamo prima passare dalla Luna. La Cristoforetti spiega che la Stazione Spaziale Internazionale è il primo punto di partenza, “un’eccezionale piattaforma ...

Astronomia - doppio spettacolo visibile dall’Italia : l’asteroide 2018 RC e una “cometa verde” in transito sulla Terra - tutte le INFO utili : doppio spettacolo in cielo: il 9 settembre un asteroide di 50 metri di diametro passerà più vicino della Luna, e sarà seguito il 10 settembre dalla “cometa verde” 21/P Giacobini-Zinner, nel suo passaggio più ravvicinato alla Terra degli ultimi 72 anni. Ecco tutti i dettagli e tutto quello che c’è da sapere sui due eventi astronomici. Come e dove osservare l’asteroide 2018 RC Un asteroide “sfiorerà” la Terra da ...

Astronomia : ecco che cosa si nasconde nel cuore di una stella morente : Che cosa si nasconde nel cuore di una stella morente? Quando le stelle massicce arrivano verso la fine del loro ciclo di vita, possono esplodere in supernove, provocando una grandissima emissione di radiazione – in alcuni casi, più intensa di quella di un’intera galassia. Per questo comprendere i meccanismi chimico-fisici che generano tali potentissimi scoppi stellari può aiutare molto nello studio dell’evoluzione degli astri che popolano la ...

Astronomia : Hubble “cattura” una nebulosa poco nota : Un mare tempestoso in chiaroscuro su cui volteggia un boomerang scintillante che sfreccia verso uno sfondo punteggiato di stelle. È con questo aspetto ‘fantasy’ che si è presentata all’obiettivo di Hubble la nebulosa Iras 05437+2502, ancora poco studiata nonostante sia nota da oltre trent’anni. La tenue nebulosa, che si trova nella costellazione del Toro vicino al piano centrale della Via Lattea, è stata scoperta ...

Astronomia : una “V” celeste sopra l’osservatorio di Paranal dell’ESO : Questa immagine della settimana mostra un’enorme “V” celeste attraverso il cielo notturno sopra l’osservatorio di Paranal dell’ESO, che si trova in cima al Cerro Paranal in Cile. Un braccio della “V” è visibilmente più chiaro dell’altro; il braccio destro, rivolto verso l’angolo in alto a destra del fotogramma, viene tracciato dal bellissimo centro stellato della Via Lattea. Il braccio più debole, ...

Astronomia : lanciata la sonda Parker - sfiorerà il Sole a una distanza record : Dopo il rinvio della giornata di ieri, è stata lanciata oggi con successo la sonda Parker Solar Probe della NASA, la prima destinata a sfiorare il Sole arrivando a una distanza record. La sonda è partita da Cape Canaveral alle 09:31 ora italiana con il razzo Delta IV Heavy. Nei 7 anni previsti di missione – riporta Global Science – la Parker Solar Probe diventerà il primo veicolo a visitare una stella, e quello che si avvicinerà di ...

Astronomia - “elegante e vorace” : così il VST svela i dettagli di una galassia ellittica : Grazie alle riprese del VLT Survey Telescope (VST) dell’ESO in Cile con il rivelatore OmegaCAM, che si trova nel cuore del telescopio, un team internazionale di astronomi guidato da Marilena Spavone, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Napoli, ha ottenuto immagini molto dettagliate di un numeroso gruppo di galassie ellittiche. Una di queste è NGC 5018, che si trova nella costellazione della Vergine: a prima vista potrebbe sembrare ...

Astronomia : ad Asiago luci spente per l’eclissi di luna del secolo : Tutti pronti con il naso all’insù ad Asiago per l’eclissidel secolo. Venerdì 27 luglio la luna si prepara a uno spettacolo straordinario: con ben 103 minuti di oscurità totale, si tratta dell’eclissi totale di luna più lunga degli ultimi cento anni. Uno dei fenomeni più affascinanti in natura, che per l’occasione sarà visibile anche dal centro storico di Asiago, dove il Comune spegnerà le luci dell’illuminazione ...

Astronomia - stanotte l’eclissi di Luna più lunga del secolo : i consigli degli esperti per seguirla : Tutto pronto per stasera, quando si verificherà l’eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Il nostro satellite si tingerà di rosso sangue, mentre Marte sarà all’opposizione e in congiunzione con la Luna eclissata. E’ un “appuntamento imperdibile con una eclissi totale di Luna davvero super” commenta Marco Galliani dell’Inaf. “La sua fase di totalità -spiega- sarà infatti la più lunga tra tutte le ...

