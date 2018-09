ASSETTO CORSA COMPETIZIONE disponibile su Steam

Alle 18 sfrecciamo in diretta con ASSETTO CORSA Competizione : Quale miglior modo che una diretta per festeggiare il debutto in Accesso Anticipato su Steam di un titolo che i fan dei giochi di corse stanno sicuramente tenendo d'occhio con parecchia attenzione? Quest'oggi vi proponiamo una live in compagnia di Assetto Corsa Competizione, ultimissima fatica dei talentuosi ragazzi di Kunos Simulazioni. Ecco la descrizione ufficiale del titolo proposta dalla software house stessa:Caratterizzato da uno ...

