Ascolti tv martedì 11 settembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Una pallottola nel cuore 3 (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Avengers: Age of Ultron ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 #Cartabianca (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Spagna - Croazia, Nations League, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di .000 telespettatori, share ...

Ascolti TV | Martedì 4 settembre 2018. The Good Doctor 19.47% – 19.93% - Che Vuoi Che Sia 9.16%. Vita in Diretta (16.71%) ancora in testa su Pomeriggio Cinque (15.3%-15.6%) : The Good Doctor Nella serata di ieri, 4 settembre 2018, su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.311.000 spettatori pari al 19.47% di share nel primo episodio e 4.043.000 spettatori pari al 19.93% nel secondo episodio. Su Canale 5 il film in prima tv Che Vuoi Che Sia ha raccolto davanti al video 1.731.000 spettatori pari al 9.16% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l’ode in replica ha interessato 1.299.000 spettatori pari ...

Ascolti TV | Martedì 28 agosto 2018. The Good Doctor 20.8% - La Peggior Settimana della mia Vita 11.8%. Guess My Age (2.7%) allunga su Chi Ti Conosce (1.2%) : Techetechetè: Maurizio Costanzo Su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 il film La Peggior Settimana della mia Vita raccolto davanti al video 2.272.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l’ode in replica ha interessato 1.305.000 spettatori pari al 7.9% di share (presentazione: 1.126.000 – 5.5%). Su Italia 1 Chicago Fire ha ...

Ascolti TV | Martedì 21 agosto 2018. The Good Doctor domina (22.4%) - Una Donna per Amica 8.9% : The Good Doctor Su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 3.923.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 il film Una Donna per Amica ha raccolto davanti al video 1.565.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la commedia Troppo Napoletano ha interessato 1.059.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 il film Chicago PD ha intrattenuto 997.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Rocky Balboa ha raccolto ...

