Ascolti tv 10 settembre | buon debutto per ' Vieni da me' e ' La prova del cuoco'

Ascolti TV | Martedì 11 settembre 2018. Una Pallottola nel Cuore parte dal 20.8%. Cala Il Paradiso (10.8%) - Vieni da Me non migliora (10.5%) e Detto Fatto si avvicina (7.7%) : Sergio Assisi, Giorgio Proietti, Francesca Inaudi Nella serata di ieri, Martedì 11 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata di Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.310.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 per la Nations League Spagna – Croazia ha raccolto davanti al video 2.183.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 il film Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.266.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su ...

Ascolti tv ieri - Una pallottola nel cuore 3. Ecco com’è andata | Dati Auditel 11 settembre 2018 : I palinsesti tornano a popolarsi di attesissimi programmi tv. Ecco una delle prime attesissime sfide della nuova stagione per quanto riguarda i Dati Auditel. Secondo gli Ascolti tv di ieri, martedì 11 settembre 2018, chi ha vinto fra Rai 1 e Canale 5? Sull’ammiraglia Rai è andata in onda la prima puntata della fiction Una pallottola nel cuore 3 con protagonista Gigi Proietti. Sull’ammiraglia avversaria, invece, un nuovo match per la ...

La Prova del Cuoco : le ricette dell'11 settembre - bene gli Ascolti all'esordio : Anche oggi è andata in onda una nuova puntata de La Prova del Cuoco. In questa nuova puntata, condotta da Elisa Isordi, sono stati spiegati i consigli e i procedimenti da fare per preparare due ricette molto gustose: mozzarella di bufala in carrozza e torretta di zucchine menta e nocciole. Intanto, gli ascolti della puntata di esordio del programma, in onda ieri, sembrano buoni. ricette Prova del Cuoco 11 settembre: mozzarella di bufala in ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso 11.43%. Detto Fatto 7.02% - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

Ascolti tv 10 settembre : come sono andati gli esordi de La Prova del Cuoco - Vieni Da Me e Uomini e donne? : Il momento della verità è arrivato e gli Ascolti tv del 10 settembre adesso riveleranno come è andato l’esordio dei nuovi programmi televisivi di Rai1 e Canale 5 dopo il valzer di conduttori che ha investito la televisione pubblica nelle scorse settimane. Sotto esame sono finiti Elisa Isoardi alla conduzione de La Prova del Cuoco al posto di Antonella Clerici, Bianca Guaccero al posto della Balivo alla conduzione di Detto Fatto e ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso delle Signore 11.43%. Bene Detto Fatto (7.02%) - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

Ascolti tv - Storie italiane vs Mattino 5 : ecco il vincitore | Auditel 10 settembre : Storie italiane vs Mattino 5: entrambi hanno debuttato ieri, lunedì 10 settembre 2018. Entrambi sono in sfida. Cosa dicono gli Ascolti tv? Chi ha vinto fra il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele e il contenitore di Canale 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi? Ascolti tv, Storie italiane vs Mattino 5: la nuova sfida è già iniziata Nuovo anno, nuova sfida. Per Mattino 5 e Storie italiane il confronto diretto è ormai ...

Ascolti tv ieri - Portogallo-Italia vs Adaline L’eterna giovinezza | Dati Auditel 10 settembre 2018 : Grande. grandissima attesa per gli Ascolti tv di ieri, 10 settembre 2018. Tutti sono curiosi di sapere come sono anDati i vari debutti dei più amati programmi giornalieri di Rai e Mediaset, ma anche quanti telespettatori hanno seguito l’Italia di mancini nella nuova partita valida per la Uefa Nations League. Gli azzurri hanno sfidato il Portogallo a Lisbona. Quanti invece si sono sintonizzati Canale 5 dove è andato in onda il film ...