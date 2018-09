Argentina | Dybala e Scaloni fanno pace in diretta tv dopo amichevole contro Colombia

Argentina - nessun caso Dybala per il ct : “E’ un fenomeno” : “Davvero pensate che io abbia problemi con Dybala? Paulo, vieni qui: sei un fenomemo“: con questo siparietto davanti alle telecamere di TYC Sport, il nuovo ct dell’Argentina Scaloni ha chiuso il caso Dybala dopo il messaggio del fratello dell’attaccante juventino, che su twitter a poche ore dall’amichevole con la Colombia aveva contestato l’esclusione del fratello dall’undici titolare (“non ...

Argentina : Scaloni su Dybala - un fenomeno : ANSA, - ROMA, 12 SET - "Davvero pensate che io abbia problemi con Dybala? Paulo, vieni qui: sei un fenomemo". Con questo siparietto, davanti alle telecamere di Tyc Sport, il nuovo ct dell'Argentina, Lionel Scaloni ha chiuso il caso Dybala, dopo il messaggio del fratello dell'attaccante della Juve che, su Twitter, a poche ore dall'amichevole contro la Colombia, ...

Paulo Dybala delude con l’Argentina - ma ha già la testa alla Juve : “doppio impegno importante” : Paulo Dybala pronto a tornare in campo con la Juventus in campionato dopo una spedizione non positiva con la maglia dell’Argentina Paulo Dybala è stato utilizzato per uno scampolo di partita dall’Argentina di Scaloni. Contro la Colombia non ha certo brillato ed ora è pronto a tornare in Italia per far grande la sua Juventus la fianco di CR7: “Cristiano Ronaldo è un grande calciatore, ho già la fortuna di giocare con Lionel ...

Argentina - 0-0 con la Colombia : a secco Icardi e Dybala : TORINO - È finita senza reti la sfida di East Rutherford , Stati Uniti, fra Argentina e Colombia. Sempre priva di Leo Messi, ma con Mauro Icardi in campo 85', la squadra guidata dall'ex laziale Lionel ...

Colombia-Argentina : altra panchina per Dybala - Icardi in campo : TORINO - Si profila un'altra panchina per Paulo Dybala , che nelle prime partite della Juventus ha faticato a trovare spazio nel nuovo tridente guidato da Cristiano Ronaldo e anche nell' Argentina ...

Argentina : Dybala 'escluso' da Messi : Come scrive La Gazzetta dello Sport , c'è un motivo dietro alle tante panchine di Paulo Dybala con l'Argentina. Il numero 10 della Juventus è stato relegato ai margini dopo aver ammesso di trovare difficoltà a coesistere con Messi ...

Argentina - Scaloni : “Simeone fa al caso nostro - out Dybala e Icardi” : In conferenza stampa, il ct argentino Scaloni ha espresso le sue considerazioni sugli “italiani” presenti nella Seleccion, a cominciare dal Cholito Simeone: È quello più differente tra gli attaccanti che abbiamo convocato. È più dinamico, cerca spazio e sono sicuro che creerà maggiore pressione sui nostri avversari. Fa molto movimento ed è questo che vogliamo da un attaccante. Sappiamo che è in un buon momento e che gioca nel ...

'Dybala al Real Madrid' : la notizia dall'Argentina rimbalza sui social - ma 'puzza' di... bufala! : Dybala va al Real Madrid? Un profilo Twitter dà per certa l'operazione di mercato, ma la notizia sa tanto di bufala Dopo l'ultima panchina di Paulo Dybala , nel match della Juventus contro la Lazio, ...

Dall’Argentina - Dybala al Real per 180 milioni : poi la smentita : Dybala AL Real MADRID- Come riportato in un primo momento da Mauricio Hidalgo, presunto giornalista del quotidiano “Olè”, il Real Madrid sarebbe pronto a presentare un’offerta da 180 milioni di euro per Dybala entro due giorni. 180 milioni alla Juve, 16 milioni di euro netti a stagione al giocatore. smentita di Olè Il quotidiano argentino, […] L'articolo Dall’Argentina, Dybala al Real per 180 milioni: poi la ...

'Dybala va al Real Madrid' : ma è una bufala Argentina : ROMA - Una notizia clamorosa è rimbalzata dall'argentina in serata ma puzza di fake news. Secondo il profilo Twitter del sedicente giornalista del quotidiano Olè Mauricio Hidalgo , il Real Madrid ...

Dall'Argentina : 'Dybala al Real per 180 milioni di euro' - ma la Juve non lo cede : Una voce clamorosa che sta già facendo il giro del mondo, ma che per il momento non trova riscontri. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com , infatti, non è prevista alcuna cessione della Joya ...

Calciomercato - clamoroso dall'Argentina : Dybala al Real. Ma è una bufala? : Mauricio Hidalgo parla di accordo totale tra i club: trasferimento immediato per 180 milioni di euro. Ma il quotidiano argentino smentisce perfino che lavori per loro...