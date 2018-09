Argentina all' asciutto contro Colombia

DIRETTA / Nuova Zelanda Argentina (risultato finale 46-24) : vittoria convincente degli All Blacks : DIRETTA Nuova Zelanda Argentina: risultato finale 46-24. Gli All Blacks si impongono in maniera convincente nella partita del Rugby Championship, bella partita anche da parte dei Pumas(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:19:00 GMT)

Diretta/ Nuova Zelanda Argentina (risultato live 15-7) streaming video e tv : All Blacks avanti di misura : Diretta Nuova Zelanda Argentina: info streaming video e tv della partita di rugby di oggi 8 settembre, attesa per la terza settimana del Rugby Championship 2018.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 10:22:00 GMT)

Argentina - Icardi : 'Giusto che Messi si prenda una pausa dalla nazionale. Io qui non ho ancora dimostrato niente' : Dopo l'esclusione da parte di Sampaoli, che gli è costata il Mondiale in Russia, Mauro Icardi è tornato in nazionale Argentina . Per l'attaccante dell'Inter è arrivata la chiamata del ct Scaloni, che ...

Argentina - Scaloni : “Icardi partirà dalla panchina” : Nella conferenza stampa della vigilia di Argentina-Guatemala, il ct albiceleste Lionel Scaloni ha parlato di giovani e soprattutto di Icardi, non al meglio: “Sarà in panchina, vedremo poi come starà per magari inserirlo in corso. L’idea è che giochi contro la Colombia. I giovani? I convocati sono stati chiamati per il presente, gli altri sono stati a grandi livelli per molto tempo. Quando hai i giovani cambia molto, hai un’altra ...

Sci alpino - le azzurre di Coppa del Mondo partite con destinazione Argentina : prevista una lunga sessione di allenamento : ... martedì 11 settembre partono le slalomiste Sono partite dall'aeroporto di Fiumicino le sette azzurre della squadra femminile di Coppa del Mondo con destinazione Ushuaia, in Argentina, dove si ...

Argentina - Icardi torna ad allenarsi in gruppo : Buone notizie in casa Argentina, ma anche in casa Inter. Dopo aver saltato l'ultimo match di Serie A contro il Bologna ed aver risposto alla chiamata del neo ct ad interim dell'Albiceleste, Lionel ...

Sci alpino - l’Italia prosegue gli allenamenti in Sudamerica. Uomini ok in Argentina - Sofia Goggia si prepara in Cile : La Nazionale Italiana maschili di sci alpino prosegue la propria preparazione sulle nevi argentine di Ushuaia in vista della Coppa del Mondo. Il meteo però non è molto clemente, piccole nevicate giornaliere hanno reso il terreno più morbido rispetto ai primi giorni di lavoro, slalomgigantisti e velocisti proseguono la propria attività personalizzata. Riccardo Tonetti e Luca De Aliprandini stanno facendo sessioni di velocità insieme a Christof ...

Inter - Icardi resta in ritiro con l’Argentina : Spalletti preoccupato : Se Lautaro Martinez rientrerà presto in Italia per effettuare delle visite che stabiliranno l’effettiva entità dell’infortunio al polpaccio, invece Mauro Icardi, in accordo con lo staff dell’Argentina, è rimasto in ritiro con l’Albiceleste. La Nazionale attualmente guidata da Scaloni è attesa da un duplice impegno negli Stati Uniti contro Guatemala e Colombia. Spalletti attende e incrocia le dita: l’attaccante ...

Crisi in Argentina - aborigeni saccheggiano supermercato : 13enne ucciso dalla polizia : Stavano tentando di saccheggiare un supermercato nel Chaco, la regione più povera dell’Argentina, da mesi travolta da una profonda Crisi. Ma il gruppo di cinquanta aborigeni che voleva assaltare il negozio a Sáenz Peña, nella parte orientale del Paese, si è scontrato con la polizia, che ha ucciso un 13enne. Secondo il portale Diario Chaco la vittima è stata colpita da “un proiettile di gomma” al petto ed è morta dopo il ...

Allarme Inter - Lautaro Martinez salta le due amichevoli con l’Argentina : problema muscolare per l’attaccante : L’attaccante argentino salterà le gare contro Guatemala e Colombia per via di un affaticamento al polpaccio sinistro Lautaro Martinez non scenderà in campo nelle amichevoli che l’Argentina giocherà contro Guatemala e Colombia, la Federazione ha fatto sapere tramite un comunicato che l’attaccante nerazzurro ha riportato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. L’esito degli esami ha spinto i medici a ...

Mondiali di pallavolo - le partite dell'Italia su Rai 2 : Argentina e Slovenia match chiave : La prossima settimana avranno inizio i Mondiali di pallavolo di Italia e Bulgaria, i due Paesi selezionati per ospitare la manifestazione iridata di quest'anno. L'Italia di Zaytsev e Juantorena, entrambi nella lista dei convocati [VIDEO], segnera' l'esordio il 9 settembre contro il Giappone, un match sulla carta non impossibile per la Nazionale italiana. La gara contro il sestetto nipponico e le altre partite dell'Italia durante la prima fase ...

Inter - Icardi si allena a Los Angeles : la nuova Argentina lo ricarica : E se fosse l'Argentina a restituire Icardi al top della forma? Ci sperano ovviamente l'Inter e Spalletti, orfani del proprio capitano nella prima vittoria stagionale a Bologna. Tre punti e tre gol per ...

Lacrime e sangue per l'Argentina di nuovo soffocata dalla crisi. La situazione : Lo stesso ministro argentino delle Finanze, Nicolás Dujovne, ha ammesso che il tasso di cambio attuale è troppo 'deprezzato' per le 'potenzialità' che offre l'economia del paese sudamericano.

Impatto Forex limitato dall'Argentina : Yen forte, economia debole By Vincent Mivelaz I dati economici del Giappone questa settimana restano modesti, con un continuo rallentamento della produzione industriale a luglio, un consumo dei ...