Argentina | 0-0 con la Colombia | a secco Icardi e Dybala

Argentina “scialba” : pari senza reti contro la Colombia : Argentina e Colombia non si fanno del male, un pari senza reti tra le due Nazionali, tanti “italiani” in campo: Icardi a bocca asciutta Le nazionali di Argentina e Colombia hanno chiuso con le reti inviolate l’amichevole andata in scena al MetLife Stadium nella città del New Jersey. L’albiceleste ha dominato il primo tempo, collezionando le migliori occasioni da gol, con la nazionale allenata da Lionel Scaloni che ...

Argentina conferma tassi al 60% - resteranno fermi fino a dicembre - : Il Banco Central de la Republica Argentina si aspetta ora, per il 2018, un rallentamento dell'economia. Il prodotto interno lordo dovrebbe restare su livelli simili anche il prossimo anno. Per l'...

Argentina all'asciutto contro Colombia : ANSA, - ROMA, 12 SET - E' finita senza reti, la sfida di East Rutherford , Stati Uniti, , fra Argentina e Colombia. Sempre priva di Leo Messi, ma con Mauro Icardi in campo 85', la squadra guidata dall'...

Argentina : Banca centrale conferma i tassi al 60% - fermi fino a dicembre : Il comitato di politica monetaria, Copom, del Banco Central de la República Argentina ha deciso all'unanimità di confermare il tasso di interesse al 60%, in linea con quanto anticipato nel meeting di fine agosto. L'...

Cholito - gol al debutto con l'Argentina : 'Lottate per i vostri sogni' : Quel bambino con la maglia dell'Albiceleste, in campo insieme al suo papà Diego, sognava di poter fare lo stesso da grande. Seguire le orme del suo eroe, indossare quei colori, onorarli ed essere ...

Il “Cholito” Simeone al settimo cielo : gol e vittoria con la sua Argentina - “papà me lo aveva detto” : Simeone ha giocato ieri una buona gara con l’Argentina contro un’avversaria modesta come Guatemala, primo gol in maglia Albiceleste per il centravanti viola Il Cholito Simeone ha giocato ieri da titolare con la maglia della sua Argentina per la prima volta. Il ct ad interim Scaloni gli ha dato fiducia contro Guatemala, fiducia ben ripagata dato che Simeone è andato in rete nel 3-0 in favore dell’Albiceleste. Il calciatore ...

DIRETTA / Nuova Zelanda Argentina (risultato finale 46-24) : vittoria convincente degli All Blacks : DIRETTA Nuova Zelanda Argentina: risultato finale 46-24. Gli All Blacks si impongono in maniera convincente nella partita del Rugby Championship, bella partita anche da parte dei Pumas(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:19:00 GMT)

Vincono Brasile - Argentina - Uruguay e Colombia. Simeone segna al debutto : ROMA - Le grandi del Sudamerica non steccano. Nella notte italiana amichevoli internazionali e vittorie per Brasile, Argentina, Colombia e Uruguay . La Selecao di Tite vince 2-0 nel New Jersey in casa ...

Amichevoli - Argentina-Guatemala 3-0 : Simeone subito a segno. L'Uruguay travolge il Messico con un super Suarez : Luis Suárez, attaccante delL'Uruguay. Epa Buona la prima per la Seleccion giovane e sperimentale targata Scaloni. Al netto della scarsa consistenza del malcapitato Guatemala, mai capace di ...

Sci alpino - le azzurre di Coppa del Mondo partite con destinazione Argentina : prevista una lunga sessione di allenamento : ... martedì 11 settembre partono le slalomiste Sono partite dall'aeroporto di Fiumicino le sette azzurre della squadra femminile di Coppa del Mondo con destinazione Ushuaia, in Argentina, dove si ...

Inter - Icardi resta in ritiro con l’Argentina : Spalletti preoccupato : Se Lautaro Martinez rientrerà presto in Italia per effettuare delle visite che stabiliranno l’effettiva entità dell’infortunio al polpaccio, invece Mauro Icardi, in accordo con lo staff dell’Argentina, è rimasto in ritiro con l’Albiceleste. La Nazionale attualmente guidata da Scaloni è attesa da un duplice impegno negli Stati Uniti contro Guatemala e Colombia. Spalletti attende e incrocia le dita: l’attaccante ...

Argentina - Lautaro Martinez salta amichevoli con Guatemala e Colombia : LOS ANGELES, STATI UNITI, - Lautaro Martinez salterà le due amichevoli che l' Argentina disputerà negli Stati Uniti contro Guatemala e Colombia . Il giovane attaccante dell' Inter , fa sapere la ...

Allarme Inter - Lautaro Martinez salta le due amichevoli con l’Argentina : problema muscolare per l’attaccante : L’attaccante argentino salterà le gare contro Guatemala e Colombia per via di un affaticamento al polpaccio sinistro Lautaro Martinez non scenderà in campo nelle amichevoli che l’Argentina giocherà contro Guatemala e Colombia, la Federazione ha fatto sapere tramite un comunicato che l’attaccante nerazzurro ha riportato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. L’esito degli esami ha spinto i medici a ...

Crisi Argentina - 13enne muore in scontri : 21.02 Un ragazzino di 13 anni è rimasto ucciso durante scontri tra la polizia e una cinquantina di persone di una comunità aborigena che tentavano di saccheggiare un supermercato a S.Enpena, nella provincia di Chao, alla frontiera con il Paraguay. Secondo il portale 'Diario Chaco' la vittima è stata colpita da "un proiettile di gomma" al petto ed è morta dopo il ricovero. Ma il direttore dell'ospedale '4 de junio' ha sostenuto che "si è ...