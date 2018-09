Apple Watch serie 4 più grande | più bello | più tutto!

Apple Keynote del 12 settembre. Diretta : Ecco iPhone XS Max e il Watch Series 4. I prezzi e le date di uscita : L?attesa è terminata finalmente presso lo Steve Jobs Theater in cui Apple presenterà i nuovi iPhone. Come l?anno scorso il Keynote si consumera il 12 di...

Apple Watch Series 4 : Prezzo - Caratteristiche - Scheda Tecnica - Uscita : Apple ha presentato il nuovo smartWatch Apple Watch Series 4: ecco tutti i dettagli. Prezzo, Caratteristiche, Scheda Tecnica, data di Uscita Apple Watch Series 4 ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Apple Watch Series 4 Pochi minuti fa, come previsto, Apple ha presentato il suo nuovissimo smartWatch, Apple Watch Series 4. Apple Watch Series 4 è dunque ufficiale: sul palco dello Steve […]

Tim Cook lancia la nuova generazione di iPhone. E rilancia l'Apple Watch : Come ogni anno, l'evento più atteso dagli amanti dei prodotti Apple è finalmente arrivato. L'azienda guidata da Tim Cook è pronta a presentare i gioiellini di casa. Tra questi, anche la nuova generazione di iPhone che seguirà il lancio dell'iPhone X del 2017.Il primo ad essere svelato è l'Apple Watch. "Iniziamo con l'Apple Watch, numero uno al mondo", ha affermato l'amministratore delegato dal palco dello Steve ...

Il nuovo Watch di Apple avverte se si sta per cadere : Roma, 12 set., askanews, - I nuovi Watch di apple avranno un alert nel caso si stia per cadere e potranno fare una chiamata d'emergenza se non captano alcun movimento del possessore. Con uno schermo ...

Arriva nuovo Apple Watch - più grande e ridisegnato : Al via la diretta dell'evento Apple dallo Steve Jobs Theatre di Cupertino. Sul palco Tim Cook presenteìrà i nuovi iPhone e un nuovo Apple Watch Qui la diretta streaming All'inizio un video all'interno ...

I nuovi iPhone e Apple Watch in diretta : Ci siamo. Dopo le tante indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, Apple oggi presenterà tre nuovi iPhone. Ci saranno due modelli top, chiamati con tutta probabilità Xs e Xs Max, dal cui successo dipenderanno le glorie finanziarie dell’azienda, e ci sarà un modello economico che dovrebbe arrivare in sei colori e sostituire a listino gli iPhone 8. Che cosa vorremmo vedere a bordo dei nuovi iPhone l’abbiamo scritto qua, ora non ci ...

Evento Apple 12 settembre - diretta live : iPhone XS - Watch 4 e le altre novità : Stasera, alle 19, ora italiana, Tim Cook salirà sul palco dello Steve Jobs Theatre per presentare la nuova offerta Apple 2018, la prima basata interamente su dispositivi senza bordi e cornici. Cominciando dai tre nuovi iPhone – un leak interno al sito della Mela ha ufficializzato che si chiameranno iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR – che cercheranno di spartirsi il mercato con due modelli di punta da 6,5 e da 5,8 pollici con schermo ...

Keynote Apple : Apple Watch 4 - ritardo iPhone LCD e USB-C su iPad Pro : Mancano poche ore al Keynote Apple dove saranno presentati gli iPhone 2018 e altri nuovi prodotti di Cupertino. Dal nuovo Mac al nuovo iPad Pro, arrivano le indiscrezioni dell’ultimo minuto ed è una voce molto attendibile quella che le sta diffondendo, quella dell’analista Ming-Chi Kuo. Macrumors è riuscita ad avere accesso all’ultimo rapporto sulle prossime novità Apple, che dovremmo vedere domani 12 settembre con ...

iPhone XS - Apple Watch e iPad Pro - tutte le novità Apple in arrivo il 12 settembre : L’evento del 12 settembre potrebbe essere uno dei più importanti della storia di Apple. Non solo perché annuncerà la nuova gamma di iPhone per il 2018, ma perché dovrà consolidare la propria fase di crescita, dimostrando a fan e ad analisti che il cammino che l’ha portata ad essere la prima azienda da mille miliardi di dollari non è affatto concluso. Per questo, nel secondo evento dallo Steve Jobs Theatre la Mela ha in serbo ...

I dazi di Trump spaventano Apple : prezzi più alti per Apple Watch - AirPod - Mac mini e altro - : Lettere simili a quella inviata da Apple al governo, sono state inviate anche da Cisco, HP Enterprise e altre aziende del mondo IT. Ad aprile di quest'anno il CEO di Apple Tim Cook e Donald Trump si ...