Apple Watch 4 | tutte le caratteristiche

Apple - arrivano iPhone Xs e Xr. E l' Apple Watch monitora il cuore : Apple rinnova senza innovare e strizza l"occhio alla salute: questa frase riassume la lineup che Tim Cook ha presentato pochi minuti fa nel Keynote Apple 2018, confermando in sostanza le voci trapelate nei giorni scorsi.Dopo lo sketch iniziale simil Mission Impossibile, l"amministratore delegato snocciola qualche numero: due miliardi di device iOs nel mondo e vari nuovi Apple Store, tra cui quello di Milano.Il primo prodotto presentato è ...

Apple - l'iPhone più grande e costoso di sempre. XS e XS Max sono dual sim. Presentato il Watch Series 4 - Leggi la cronaca : L'attesa è terminata finalmente presso lo Steve Jobs Theater in cui Apple presenterà i nuovi iPhone . Come l'anno scorso il keynote si consumera il 12 di settembre e come ormai noto sano tre i modelli ...