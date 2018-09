Apple lancia i 3 nuovi iPhone X e il rivoluzionario Watch Series 4 | “impermeabili persino

Apple lancia iPhone Xs e la versione Max : sempre più grandi - gli smartphone sono la nuova Tv : E ora anche con lo sport in diretta, grazie allo sbarco nel mondo del calcio , e non solo, di realtà quali Dazn o Now Tv di Sky. Nel 2017 il 57% degli americani ha usato ogni mese una di queste app, ...

Apple lancia iPhone Xs - Xs Max e XR. Apple watch ora fa l'elettrocardiogramma : Ci aspettiamo che il nostro contributo diretto totale all'economia statunitense nei prossimi cinque anni superi i 350 miliardi di dollari'. E così sui prossimi iPhone, come sempre sui prodotti della ...

Apple lancia l'iPhone 10S con schermo da 5 - 8 e 6 - 5 pollici : Roma, 12 set., askanews, - Battezzati iPhone 10 S, Apple ha lanciato oggi dallo Steve Jobs Theater a Cupertino i suoi nuovi smarthopne di punta. 'Oggi portiamo l'iPhone 10 al prossimo livello, il più ...

Tim Cook lancia la nuova generazione di iPhone. E rilancia l'Apple Watch : Come ogni anno, l'evento più atteso dagli amanti dei prodotti Apple è finalmente arrivato. L'azienda guidata da Tim Cook è pronta a presentare i gioiellini di casa. Tra questi, anche la nuova generazione di iPhone che seguirà il lancio dell'iPhone X del 2017.Il primo ad essere svelato è l'Apple Watch. "Iniziamo con l'Apple Watch, numero uno al mondo", ha affermato l'amministratore delegato dal palco dello Steve ...

Apple rilancia - il 12 settembre svelerà 3 nuovi iPhone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Rinnovabili : Apple lancia fondo da 300 milioni di dollari per l’energia pulita in Cina : Apple avvia una partnership da 300 milioni di dollari per investire in energie Rinnovabili in Cina: la società ha definito il progetto “China Clean Energy Fund” il primo nel suo genere in Cina che ha l’obiettivo di generare oltre un gigawatt nei prossimi 4 anni, in grado di fornire energia a quasi un milione di abitazioni. “Alla Apple siamo orgogliosi di unirci a compagnie che si fanno avanti per affrontare i cambiamenti ...