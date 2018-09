Apple Keynote | l' evento di Cupertino del 12 settembre La diretta | arrivano i nuovi

iPhone 9 - o XC? - - iPhone XS - iPhone XS Max : ecco come seguire dal vivo il keynote di Apple : Hai intenzione di seguire l'evento Apple? Sì, non me lo perderei per niente al mondo. Sì, se ho tempo No, non è una mia priorità Non mi interessa Apple? No, nemmeno tra un milione d'anni! , Solo una ...