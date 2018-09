Apple | iPhone XS | XS Max e XR Video | caratteristiche | Face Id migliore al

Apple - l'iPhone più grande e costoso di sempre. XS e XS Max sono dual sim. Presentato il Watch Series 4 - Leggi la cronaca : L'attesa è terminata finalmente presso lo Steve Jobs Theater in cui Apple presenterà i nuovi iPhone . Come l'anno scorso il keynote si consumera il 12 di settembre e come ormai noto sano tre i modelli ...

Apple lancia iPhone Xs - Xs Max e XR. Apple watch ora fa l'elettrocardiogramma : Ci aspettiamo che il nostro contributo diretto totale all'economia statunitense nei prossimi cinque anni superi i 350 miliardi di dollari'. E così sui prossimi iPhone, come sempre sui prodotti della ...

Ecco iPhone XS e XR. Apple watch fa l'elettrocardiogramma : La diretta dell'evento Apple dallo Steve Jobs Theatre di Cupertino iniza con un video girato all'interno del campus in stile Mission Impossible: si apre con una donna che corre nel quartier generale ...

Apple - ecco le foto e i segreti dei nuovi iPhone XS - XS Max e XR : nuovi iPhone DisplayChip A12 BionicNotch e 3D TouchBatterieEffetti delle fotocamerefotocamereiPhone XRiPhone XRiPhone XRApple Watch Series 4nuovi iPhone Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Parte col botto, l’attesissimo evento di Apple dallo Steve Jobs Theater di Cupertino, California. Con una cifra: due miliardi di dispositivi equipaggiati con iOS distribuiti ...

Apple presenta i nuovi iPhone : XS - XS Max e XR - : Apple definisce le fotocamere presenti sui nuovi iPhone le più avanzate al mondo nel territorio mobile, grazie anche alla possibilità di sfruttare l'IA per ottenere risultati di qualità. Sul retro è ...

Apple - i nuovi iPhone : Xs - Xs Max e Xr. "Impermeabile perfino alla birra" : "Oggi porteremo l'iPhoneX su un nuovo livello. E' sicuramente lo smartphone più avanzato che sia mai stato creato", ha osservato l'ad di Apple, Tim Cook. Sarà in tre diverse colorazioni: dorato, argentato e "grigio spaziale". E' dotato do un display Oled 'super retina". Lo...

Apple lancia l'iPhone 10S con schermo da 5 - 8 e 6 - 5 pollici : Roma, 12 set., askanews, - Battezzati iPhone 10 S, Apple ha lanciato oggi dallo Steve Jobs Theater a Cupertino i suoi nuovi smarthopne di punta. 'Oggi portiamo l'iPhone 10 al prossimo livello, il più ...

Apple iPhone Xs - Xs Max e Xr presentati ufficialmente – Photo gallery : iPhone Xs e Xs Max sono finalmente realtà. All’interno della cornice dello Steve Jobs Theatre, Apple ha svelato i suoi nuovi smartphone. Come già anticipato dalle indiscrezioni, questi due modelli si collocano nella fascia alta, come eredi naturali di iPhone X. In attesa di maggiori dettagli sulla variante Xr. iPhone Xs e Xs Max integrano uno schermo realizzato con tecnologia OLED, rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici. Il primo ha una ...