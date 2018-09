Apple | ecco le foto e i segreti dei nuovi iPhone XS | XS Max e XR

Apple Keynote del 12 settembre. La Diretta Live : Ecco iPhone XS Max . Watch Series 4 da 499 dollari. Prezzi e Data di uscita : L?attesa è terminata finalmente presso lo Steve Jobs Theater in cui Apple presenterà i nuovi iPhone. Come l?anno scorso il Keynote si consumera il 12 di...

Apple - ecco i nuovi iPhone : : Xs e Xs Max. "Impermeabile perfino alla birra" : "Oggi porteremo l'iPhoneX su un nuovo livello. E' sicuramente lo smartphone più avanzato che sia mai stato creato", ha osservato l'ad di Apple, Tim Cook. Sarà in tre diverse colorazioni: dorato, argentato e "grigio spaziale". E' dotato do un display Oled 'super retina". Lo...

iPhone 9 - o XC? - - iPhone XS - iPhone XS Max : ecco come seguire dal vivo il keynote di Apple : Hai intenzione di seguire l'evento Apple? Sì, non me lo perderei per niente al mondo. Sì, se ho tempo No, non è una mia priorità Non mi interessa Apple? No, nemmeno tra un milione d'anni! , Solo una ...

Apple : ecco il prezzo del nuovo iPhone - Goldman Sachs ottimista : Apple è pronta a lanciare nuovi modelli di iPhone il prossimo 12 settembre con prezzi che oscillano sugli 849 dollari.Come rivela in un report Goldman Sachs che si mostra più ottimista sul titolo del ...

Apple - pronti i nuovi iPhone/ Ecco tutto ciò che sappiamo prima del lancio : il 3D touch andrà in pensione? : L’attesa per il nuovo evento Apple di settembre, cresce a dismisura. Cosa sappiamo attualmente? A quanto pare, la versione Plus dell'aggiornamento dell'iPhone X sarà seguita da...(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:27:00 GMT)

Ecco alcune immagini del nuovo Apple Store di Kyoto - : Ricordiamo che l'inaugurazione avverrà il prossimo 25 agosto, segnando così uno score ufficiale nel numero di negozi Apple aperti al pubblico: sarà il numero 504 al mondo, il nono all'interno del ...

YouTube Music in prova - ecco perché da filo da torcere a Spotify e Apple Music - : perché creare YouTube Music? semplicemente perché YouTube è ad oggi di gran lunga il servizio più utilizzato nel mondo per l'ascolto della Musica on demand in streaming: il 46% di chi ascolta Musica ...

Apple cavallo di Troia anti-Trump Ecco come Pechino userà la Mela : Apple rischia di diventare la vittima della guerra a colpi di dazi tra gli Stati Uniti e la Cina. L'avvertimento è giunto direttamente dalla nazione asiatica, che ha fatto ancora una volta ricorso alla stampa locale controllata da Pechino Segui su affaritaliani.it

Buffett - BlackRock e i manager Ecco chi si arricchisce con Apple : Apple brinda al raggiungimento dei mille miliardi di dollari di capitalizzazione a Wall Street, prima società nella storia ad essere riuscita nell’impresa. La corsa della mela ha fatto la fortuna dei suoi top manager, ma anche di grandi investitori come il “guru” Warren Buffet o gestori di fondi comuni e Etf come BlackRock, Vanguard e State Street. Persino ex dirigenti ed ex venditori dei computer creati da Steve Jobs ...

Apple - la sua tv sempre più vicina ecco le serie in lavorazione : Piacere sono Apple e valgo mille miliardi, ho battuto Amazon, Facebook e Google nella corsa alla capitalizzazione e ora voglio fare serie tv e impossessarmi del mercato mondiale dello streaming online. In fondo ho rivoluzionato il mondo della musica e quindi non c’è niente che vieti che vada a fare concorrenza a Amazon, Netflix e alla futura piattaforma di Disney. Ricordate che sono sempre Apple, anche se non ho fatto mai una serie tv, ...

