Anticipazioni Una Vita | Simon Gayarre bacia l’ex religiosa Adela

Una pallottola nel cuore 3/ News e Anticipazioni 18 settembre : Enrico è morto - Bruno vuole trovare il killer : Nella prima puntata di Una pallottola nel cuore 3, Bruno Palmieri e la sua famiglia hanno dovuto fare i conti con la morte di Enrico. Ecco le anticipazioni del secondo episodio. (Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Una Pallottola nel Cuore 3 : Anticipazioni seconda puntata del 18 settembre 2018 : Una Pallottola nel Cuore 3 Casi più forti ed appassionanti, una dose più massiccia di azione poliziesca, ed anche inaspettati colpi di scena, sono questi i principali elementi di novità di Una Pallottola nel Cuore 3, la serie tv con protagonista Gigi Proietti nei panni di Bruno Palmieri, raffinato cronista di nera che indaga su alcuni vecchi casi irrisolti che hanno insanguinato la Capitale. Ad affiancarlo nelle indagini come sempre il fedele ...

Una Vita - Anticipazioni : Teresa e Mauro - l'addio definitivo : Mauro San Emeterio e Teresa Sierra sono la principale coppia di protagonisti di Una Vita, come ben sanno gli spettatori della telenovela creata da Aurora Guerra e in onda tutti i pomeriggi su Canale 5: la loro relazione fatta di avvicinamenti e allontanamenti è il rapporto d’amore in primo piano da ormai diverse stagioni. Ma per rinnovare le storie proposte quando arrivano al naturale esaurimento, occorre ogni tanto dare delle svolte nette: ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Simon sposa Adela ignaro che Elvira sia ancora viva! : Il povero Gayarre troverà consolazione nell'ex religiosa, ma quando finalmente deciderà di sposarla una sconvolgente scoperta cambierà le cose.

Una pallottola nel cuore 3 : Anticipazioni - new entry e numero di puntate : Una pallottola nel cuore 3: quando andrà in onda La stagione televisiva da ieri, lunedì 10 settembre, è entrata ufficialmente nel vivo. Nella programmazione di Rai Uno non potevano mancare le fiction. Ad aprire la strada alle numerose serie televisive che vedremo fino a giugno sarà Una pallottola nel cuore 3. Gigi Proietti torna in […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3: anticipazioni, new entry e numero di puntate proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale “da sposare” per Vanessa Incontrada : Lisa ed Enrico saranno una coppia? (foto) : Dopo una lunga attesa, Non Dirlo al Mio Capo 2 debutta finalmente su Rai1 con i nuovi episodi. Dopo aver proiettato in anteprima la puntata prémiere della seconda stagione, il cast si é riunito in conferenza stampa per presentare i nuovi episodi. Eleonora Andreotta ha spiegato i punti chiave della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, una serialità di alta gamma, patinata dalle scenografie alla sceneggiatura e alla musica. Un successo ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 12 e giovedì 13 settembre 2018 : anticipazioni puntata 554 di Una VITA di mercoledì 12 e giovedì 13 settembre 2018: Martin si finge ancora Antoñito con Pat Veracruz, ma come “interprete” lascia a desiderare e così chiede aiuto al signorino… Celia crede alla versione di Cayetana e litiga con Teresa. Fabiana cerca di convincere la Sierra dell’innocenza della Sotelo Ruz e della colpevolezza di Ursula, ma Teresa fa capire alla donna di sapere del rapporto ...