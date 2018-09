Animali | inaugurato a Pavia il primo albergo a 5 stelle per felini

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Nasce ailHotel a cinqueriservato esclusivamente ai gatti. Il complesso, chiamato “Le Fusa“, non prevede gabbiette ed è nato con la filosofia di dare la massima libertà agli ospiti affinché possano vivere e girare liberamente all’interno della villa costruita su due piani e nel giardino adiacente alla struttura. L’hotel può ospitare fino a 40 gatti e offre servizi come cucce di lusso, suite, ludoterapia, il giardino felino e il servizio di foto e video che permette ai padroni di restare sempre in contatto con il proprio micio, anche se distanti. “L’idea è nata in Polonia, quando ci siamo imbattuti in una struttura dove ivenivano lasciati in libertà. Lo scopo è quello di far sentire in vacanza anche i gatti e non soltanto i padroni che li lasciano in questa struttura”, hanno spiegato i responsabili dell’hotel ...