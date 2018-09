Amichevoli Nazionali | pareggio tra Colombia ed Argentina | dominio del Brasile

calcioweb.eu

Si sono giocate nelle notte alcune interessanti della, continua il momento non entusiasmante dell'che non è riuscita a sfondare nella gara contro la, in campo Icardi che ha recuperato dall'infortunio ma che non è riuscito ad essere decisivo, nella ripresa è entrato anche lo juventino Dybala. Tutto facile per il contro El Salvador, in gol tra gli altri anche Neymar e Coutinho. Usa ok contro il Messico, così come Venezuela ed Ecuador che hanno avuto la meglio rispettivamente di Panama e Guatemala.