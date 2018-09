Amichevole | Brasile-El Salvador 5-0 | Neymar supera Pelé | doppietta per Richarlison al

Brasile - Firmino-Neymar : 2-0 agli USA in Amichevole : Il Brasile è tornato in campo a poco più di due mesi dalla grande delusione del Mondiale di Russia in cui i verdeoro sono stati eliminati dal Belgio nei quarti di finale. Non era certamente una corazzata la nazionale degli Stati Uniti che, tra l'altro, aveva 'bucato' la qualificazione al recente torneo iridato, ma l'essenziale era ripartire bene dopo una fase finale della Coppa del Mondo alla quale i brasiliani erano arrivati con ben altre ...