Ambra Angiolini | ' Ho fatto provini per tutte le fiction | mai superato uno'

Ambra Angiolini snobbata dalle fiction : «Ho fatto provini per tutte - mai superato uno» : Attrice affermata e un David di Donatello conquistato, Ambra Angiolini non è mai riuscita a superare un provino per una fiction . Fino ad oggi: proprio in questi giorni, infatti, sta terminando di ...

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri - prove di famiglia aspettando il matrimonio : Non è ormai un mistero che la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri prosegua a gonfie vele. L’attrice ormai accetta di parlarne anche nelle interviste e non c’è più alcun motivo per nascondersi. La coppia, in attesa di fare il grande passo che il mondo del gossip aspetta con ansia, fa prove di famiglia. Così, come scrive il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 12 settembre, i due – ...

«Gli Incredibili 2» : Ambra Angiolini come Evelyn. La clip : «Una donna schietta, capace di dire le cose così come vanno dette». Ambra Angiolini, che per la prima volta si è trovata a doppiare un personaggio della Disney Pixar, ha descritto la propria Evelyn come una professionista dell’organizzazione. Una che, pur provando a fingere leggerezza, non riesce a esimersi dal programmare il quotidiano. LEGGI ANCHEAmbra: «La mia storia d’amore con Max, che mi abbraccia come nessuno ha mai fatto» Evelyn Deavor, ...

Il silenzio dell'acqua - Ambra Angiolini : "Serie moderna - la prima con questo linguaggio di Canale 5" : Ad Ambra Angiolini mancava un ruolo in una fiction: il teatro la conosce da tempo, così come il cinema ed, ovviamente, la televisione. Ma la serialità ancora non aveva avuto a che fare con lei, nonostante i suoi numerosi provini per varie fiction. Ora, la sua occasione arriva grazie ad Il silenzio dell'acqua, remake italiano del cult inglese Broadchurch (il paragone sarà inevitabile), a cui sta lavorando Canale 5, con la regia di Pier ...

Ambra Angiolini racconta la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri! : Ambra Angiolini, sempre riservata riguardo la sua situazione sentimentale, sembra aver dimenticato del tutto Francesco Renga. L’attrice svela che forma ha preso la sua storia con Massimo Allegri! Le parole che non ti aspetti! Ambra Angiolini racconta nell’intervista, il periodo in cui conduceva “Non E’ La Rai”! Ambra Angiolini, divenuta famosa al mondo dello showbiz per essere stata una delle ragazze del programma ...

Ambra Angiolini in love con Massimiliano Allegri. Ecco cosa ha detto… : “L'unico uomo che mi abbia abbracciata senza stringermi” Una bellissima storia d’amore quella che Ambra Angiolini sta vivendo con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. “Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca (Francesco Renga, padre dei suoi figli, ndr) e poi è stato rianimato da un altro uomo (Massimiliano Allegri) che lo ha fatto con una dolcezza che non si può raccontare”. Lo ...

Ambra confessa l’amore per Allegri - la Angiolini parla per la prima volta di Max e del suo lato tenero : Ambra Angiolini parla per la prima volta dell’amore per Massimiliano Allegri e svela dei dettagli della loro storia d’amore Max Allegri e Ambra Angiolini si sono ‘trovati’, come si dice in gergo. L’attrice italiana e l’allenatore della Juventus stanno insieme da circa un anno, cioè da quando la passione scoppiò e fu paparazzata nell’Argentario. A distanza di 12 mesi la bella ex presentatrice dei ...

Ambra : "Max - come te nessuno mai". L'Angiolini svela il suo amore per Allegri : Intervistata da Vanity Fair, Ambra Angiolini fa il bilancio dei suoi primi 41 anni, tra una carriera che l'ha vista proiettata sulle luci della ribalta già dall'adolescenza con "Non è la Rai" di ...

Ambra Angiolini e l’amore con Max Allegri : ‘Non mi interessa che venga capito’ : La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, corrente allenatore della Juventus, è emersa nel corso del 2017 e ha da subito fatto impazzire gli italiani, che si sono immediatamente interessati alle vicende della coppia. Oggi i due sono solidamente insieme e Ambra, per parte dell’estate anche impegnata sul set di una nuova fiction, ha raccontato com’è iniziato tutto, svelando che si sono conosciuti scrivendosi, ...

Ambra Angiolini - dedica d'amore a Massimiliano Allegri / "Ho risolto il conflitto interiore con me stessa" : Ambra Angiolini, la bellissima dedica d’amore per il compagno Massimiliano Allegri e il ricordo dell'inizio carriera a Non è la Rai. L'intervista a Vanity Fair.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 08:45:00 GMT)

“Mi ha conquistata così”. Ambra Angiolini e Max Allegri : lei ne parla per la prima volta : È diventata celebre grazie a ‘Non è la Rai’. Oggi, invece, siamo abituati a vederla in sala cinematografica in pellicole italiane: spazia dalla commedia al ‘dramma’. E in occasione del numero 33 di Vanity Fair, in edicola mercoledì 15 agosto, Ambra Angiolini si racconta come poche volte ha fatto in vita sua. La conduttrice e attrice italiana si apre e rivela particolari sul suo ‘modus operandi’ nel mondo del ...

Ambra Angiolini : "Allegri? L'unico uomo nella mia vita capace di abbracciarmi senza stringermi" : In più occasioni, Ambra Angiolini ha difeso la propria privacy e la sua attuale storia d'amore con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Con l'intervista che ha rilasciato a Vanity Fair, invece, l'attrice e conduttrice romana si è praticamente "denudata", parlando di se stessa e, ovviamente, della sua vita sentimentale, passata, presente e futura.Parlando d'amore, Ambra Angiolini ha esordito con una battuta, affermando che, in ...

Ambra Angiolini - DEDICA D'AMORE A MASSIMILIANO ALLEGRI / L'attrice torna a parlare di Francesco Renga : AMBRA ANGIOLINI, la bellissima DEDICA d’amore per il compagno MASSIMILIANO ALLEGRI: "L’unico uomo che sa abbracciarmi senza stringermi", le sue parole su Vanity Fair.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 21:05:00 GMT)

Ambra Angiolini - DEDICA D’AMORE A MASSIMILIANO ALLEGRI/ “Avevo bisogno di brillare - fare qualcosa solo per me” : AMBRA ANGIOLINI, la bellissima DEDICA D’AMORE per il compagno MASSIMILIANO ALLEGRI: "L’unico uomo che sa abbracciarmi senza stringermi", le sue parole su Vanity Fair.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:40:00 GMT)