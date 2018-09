Ambiente | Costa incontra deputati M5s Sicilia | su tappeto rifiuti e bonifica coste 2

Ambiente : Costa incontra deputati M5s Sicilia - su tappeto rifiuti e bonifica coste : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - La conservazione della biodiversità, il contrasto del processo di desertificazione in atto, la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e un focus specifico sul sistema dei parchi naturali e delle riserve in Sicilia. Sono alcuni dei temi che domani saranno a

Ambiente - ministro Costa : “Dobbiamo ridurre la CO2 e la perdita di acqua” : “Abbiamo una capacità di ricerca tecnico-scientifica gigantesca, come paese Italia, CNR, università. Abbiamo esempi concreti di gestori che in alcune parti d’Italia utilizzano modi per ridurre del 70% la perdita di acqua con attività non invasive sulle tubature. Mettiamoli a sistema“: lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un’intervista a Riccardo Iacona. L’acqua è protagonista della prima ...

L'assessore dell'Ambiente ha presentato al ministro Costa un dossier su 7 temi - tra i quali rifiuti - qualità dell'aria e tutela e difesa del ... : Nel documento relativo alla Sardegna vengono evidenziati molti punti positivi , l'economia circolare e la gestione dei rifiuti, la significativa accelerazione nelle bonifiche dei siti inquinati e il ...

Ambiente - Costa : “Impegno per un servizio idrico interamente pubblico” : “Si conferma l’impegno per un governo pubblico e partecipativo dell’intero ciclo dell’acqua”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in audizione in commissione Ambiente alla Camera parlando del servizio idrico e della volontà di renderlo interamente pubblico. Il ministro ha anche fatto riferimento alla necessita’ di “investimenti di natura pubblica”, di “un Piano nazionale ...

Ambiente - Muroni (Leu) : “Pronti a collaborare con Costa. Contro la plastica in mare patto con pescatori e porti” : Alleanze larghe che lavorano sui provvedimenti insieme ad associazioni e società civile per far fare dei passi in avanti sul contrasto al consumo di suolo e all’abusivismo edilizio, dell’amianto, del taglio delle emissioni inquinanti, della mobilità. Rossella Muroni, deputata e vicecapogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, manda un messaggio all’indirizzo del ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Un segnale politico: se ...

Ambiente - la proposta del Ministro Costa : “Caschi verdi” Unesco per proteggere la natura : Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervistato da La Repubblica, annuncia una proposta unica nel suo genere, una task force Onu per salvare le aree green del pianeta, dei “Caschi verdi”: “I primi contatti, ancora informali, con l’Unesco, sono stati molto incoraggianti. La nostra è una proposta italiana: in questo campo abbiamo uno straordinario patrimonio di competenze e professionalità che vanno dalle università a tanti ...

Giffoni festival - Roberto Fico e Sergio Costa parlano di Ambiente : ... dove arrivano ragazzi da tutto il mondo che possono parlare di cultura, di film e di stare insieme, diventare amici, in un'esperienza di partecipazione unica è molto importante, significa costruire ...

Giffoni Film Festival - il racconto della quarta giornata con il Presidente della Camera Fico ed il Ministro dell'Ambiente Costa. : Infine, un passaggio sul tema del cambiamento e sull'importanza della lungimiranza in politica: "Ho una visione chiara di come devono essere affrontati i problemi. Ma accade che siamo subissati di ...

Ambiente - Costa : “A breve la proposta di legge sulla tutela del mare” : “Sto preparando una legge per la tutela del mare che chiamerò Marevivo perché le associazioni che svolgono la difesa dell’Ambiente vanno valorizzate. E’ una delle leggi che voglio incardinare al piu’ presto al Parlamento. Sono all’ultimo miglio per depositarla”. Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa nella Masterclass tenuta stamattina al Giffoni film festival. L'articolo Ambiente, Costa: ...

Ambiente - Ministro Costa : pronti a creare i “Caschi verdi” per la protezione della natura : “Siamo pronti a creare i ‘Caschi verdi‘ per la protezione della natura che possano agire non solo in Italia e in Europa, ma in tutto il mondo. Oggi pomeriggio incontro la direttrice generale Unesco. Ho già trovato soldi, disponibilità e competenze. Vado a iniziare il percorso per la loro costituzione: non esistevano e lo ha pensato l’Italia e questo è motivo di vanto“: lo ha dichiarato il Ministro ...

Ambiente - Costa : “Contro il rallentamento delle rinnovabili serve un cambio di priorità” : Per contrastare il rallentamento delle rinnovabili, registrato l’anno scorso in Italia e nel mondo, occorre “cambiare il paradigma ambientale. Noi siamo per spingere fortemente le rinnovabili. Ma se tu cambi la priorita’ di governo e metti l’Ambiente al primo posto, a quel punto ogni dicastero valuta anche i costi ambientali nel suo settore. E’ quello che vogliamo fare introducendo nei Comuni il bilancio ...

Ambiente - Ministro Costa : “Il 50% del pescato è rifiuti. Di questi - il 90% è plastica” : “Sui temi ambientali alziamo l’ambizione del Paese Italia“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in Commissione Ambiente, in riferimento alle linee programmatiche del suo ministero. E’ stato trattato anche il tema dei rifiuti e della plastica: Costa ha reso noto che “il 50% del pescato, quando i pescatori tirano su la rete, è rifiuti. Di questi, il 90% è plastica. E il tutto viene ...

Ambiente - Ministro Costa : serve una nuova legge contro consumo e spreco di suolo : “serve una nuova legge per difendere il suolo da consumo e dallo spreco che sono due cose complementari ma entrambe negative“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione del rapporto dell’Ispra. Con questi ritmi “non ci possiamo più permettere di cementificare l’Italia. Il che non vuol dire che non si deve fare più niente ma andare a vedere tutto quello che nelle ...

Ambiente - Goletta verde a Taormina : “Giù le mani dalla costa” : “Giù le mani dalla costa”: è questo il monito che LegAmbiente lancia durante il blitz all’Isola Bella di Taormina. Gli attivisti della Goletta verde, tornati per il terzo anno consecutivo nella baia di Naxos-Taormina per continuare la battaglia in difesa del suo paesaggio storico, esporranno uno striscione per dire “no” a un progetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ...