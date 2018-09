Altolà M5s | reddito di cittadinanza o problema nel governo

Foa presidente Rai - l'Altolà di Tajani : 'La tv pubblica non è una colonia M5s' : Fine settimana in Campania per Antonio Tajani. Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia è stato venerdì a Pratola Serra, in provincia di Avellino, e ieri a Vietri sul Mare,...

Foa - Altolà di Tajani : «La tv pubblica non è una colonia M5s» : Fine settimana in Campania per Antonio Tajani. Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia è stato venerdì a Pratola Serra, in provincia di Avellino, e ieri a...

Foa presidente Rai - l'Altolà di Tajani : «La tv pubblica non è una colonia M5s» : Fine settimana in Campania per Antonio Tajani. Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia è stato venerdì a Pratola Serra, in provincia di Avellino, e ieri a...