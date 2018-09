Allarme tra Filippine | Cina e Hong Kong | supertifone Mangkhut in arrivo | e' piu' forte

Allarme rientrato - Manolas ok : Sospiro di sollievo in casa Roma per quanto riguarda Kostas Manolas . Il difensore greco, uscito dal campo in occasione di Ungheria-Grecia, dopo aver anche segnato, per un colpo subito alla caviglia ...

Allarme bomba poi rientrato a Reggio C. : ANSA, - Reggio CALABRIA, 11 SET - Allarme bomba poi rientrato a Reggio Calabria dopo che una telefonata anonima, giunta al centralino dei carabinieri, aveva segnalato la presenza di una bomba nella ...

Allarme sulla A24 : cadono calcinacci dal viadotto autostradale : Sono in corso le verifiche di staticità del viadotto San Giacomo sulla A24 Roma-L"Aquila-Teramo che passa sopra l"omonimo quartiere aquilano. Lunedì sera si erano staccati alcuni pezzi di calcestruzzo dalla parte inferiore del viadotto e subito i residenti hanno lanciato l'Allarme.Come riporta il Corriere, i vigili del fuoco hanno rimosso i pezzi pericolanti per circa 200 metri al di sotto il viadotto. È stata inoltre inviata una relazione alla ...

L'Onu invia ispettori in Italia per Allarme violenza contro rom e stranieri : L'Onu ha deciso di scendere in campo in Italia per contrastare, a loro dire, l'ondata di razzismo che sta prendendo piede nel Paese. "In Italia razzismo e violenza, invieremo personale" dichiara l'alto commissario per i diritti umani, oltre a criticare la scelta del governo Italiano di chiudere i porti alle Ong. ispettori Onu saranno inviati nel nostro Paese Michelle Bachelet, commissario europeo, vuole inviare in Italia del personale Onu per ...

Pronto soccorso sempre intasatiE Allarme "caporalato" tra i medici : Esiste un "caporalato” anche in medicina, che si realizza pagando meno di 10 euro lordi l'ora, un turno di guardia in una qualsiasi branca chirurgica, sfruttando il lavoro del medico all’inverosimile, considerato che 20 minuti di mano d’opera di un elettricista per montarmi un lampadario, mi sono costati 60 euro e 15 minuti di revisione auto di un meccanico mi sono costati 75 euro ed una badante, a notte, costa ...

Allarme per il vaiolo delle scimmie : primo caso registrato in Europa : Allarme nel Regno Unito per il primo caso di vaiolo delle scimmie, in un paziente proveniente dalla Nigeria: secondo i media britannici, si tratta del primo caso registrato finora in Europa. La rara malattia virale sarebbe stata rilevata sabato scorso in un ufficiale della Marina nigeriana di stanza presso una base navale in Cornovaglia. Gli esperti di Public Health England ritengono che l’uomo abbia contratto il virus in Nigeria, prima di ...

Usa - Allarme a Cincinnati : spari in strada - persone colpite : La polizia ha circondato l'area dove sarebbe avvenuto un conflitto a fuoco. Diverse persone sono state viste a terra sanguinanti perché raggiunte dagli spari. La zona è stata isolata e circondata da decine di agenti accorsi insieme ai servizi di emergenza sanitaria e ai vigili del fuoco.Continua a leggere

È rientrato l’Allarme per l’aereo isolato all’aeroporto di New York dopo che diversi passeggeri si erano sentiti male : È rientrato l’allarme per l’aereo di Emirates isolato mercoledì all’aeroporto di New York dopo che alcune persone a bordo si erano sentite male. Una fonte governativa citata da CBS ha detto che sembra essere stata esclusa l’ipotesi dell’attacco terroristico, anche The post È rientrato l’allarme per l’aereo isolato all’aeroporto di New York dopo che diversi passeggeri si erano sentiti male appeared first on Il Post.

Australia - Allarme autorità : farmaco brucia grassi è letale/ Dnp "sostanza estremamente tossica" : Australia, allarme autorità: farmaco brucia grassi è letale. Ultime notizie, il Dnp - 2,4-dinitrofenolo è una "sostanza estremamente tossica", parola dell'esperto(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:32:00 GMT)

Australia - autorità lanciano Allarme sui farmaci per perdere peso : possono essere letali : Al giorno d'oggi è comune abitudine alcuni usare medicinali o prodotti che aiutano a migliorare il proprio aspetto fisico spesso però a discapito dell'organismo che non accetta determinate sostanze al suo interno. Le ultime notizie sul mondo della salute che arrivano dall'Australia parlano di un allarme lanciato dalle autorità nei riguardi di una sostanza che promette di far perdere peso. Il prodotto in questione può essere acquistato online e ...

“È letale!”. Fate attenzione a questo farmaco brucia grassi. L’Allarme delle autorità. Di cosa si tratta : Perdere peso è l’obiettivo di uomini e donne. Lo si dovrebbe fare seguendo un regime alimentare adeguato, praticando sport e con tanta buona volontà. Purtroppo, però, spesso e volentieri c’è chi vuole accelerare questo processo di perdita di peso e ottenere risultati strabilianti in pochissime settimane. O almeno, spera di far ciò. La realtà, però, è ben diversa: dimagrire è possibile solo e soltanto con una dieta e della sana ...

Vaccini - Allarme presidi : «Caos tra legge e circolare - impedire l'accesso ai bimbi non in regola» : Una situazione di caos sul fronte Vaccini che sta creando molti problemi alle scuole. È quanto denuncia Mario Rusconi presidente dell'Associazione Nazionale presidi del Lazio....

“È morta”. Virus killer - un’altra vittima si aggiunge all’elenco. Adesso è Allarme : Adesso è allarme vero. Aumenta il numero delle vittime. L’ultima, del lungo elenco, è stata registrata ieri a Rovigo. Una donna di 84 deceduta nella divisione di Medicina dell’ospedale cittadino, dove era ricoverata dal 26 agosto per una sospetta meningite, con febbre altissima. L’esame del sangue chiarirà le cause, ma il sospetto è che il killer sia lo stesso che solo il giorno prima ha stroncato altre due anziane ricoverate nel ...