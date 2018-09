Alitalia | Toninelli | Fs? La partita è aperta

Alitalia : Toninelli - ad un passo per collegamenti R. Calabria con Roma e Milano : Roma, 7 set. (AdnKronos) - "Ci stiamo lavorando duramente e siamo a un passo dal risultato: @Alitalia a breve dovrebbe ripristinare i collegamenti tra Reggio Calabria, Roma e Milano. La Calabria e tutto il Sud così si avvicinano al resto del Paese. E' un bel segnale cui ne seguiranno a breve tanti a

Air Force Renzi addio - Alitalia rescinde il leasing. Trenta : “Via simbolo arroganza”. Toninelli : “Risparmiati 18 milioni l’anno” : L’accordo per l’affitto dell’Airbus A340-500 di Etihad voluto da Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio non verrà rinegoziato. Come anticipato dal Fatto Quotidiano, è arrivato il via libera dei commissari Alitalia allo stop del contratto di leasing da 150 milioni di euro per quello che è diventato noto come l’Air Force Renzi. A poco meno di un mese dall’annuncio del premier Giuseppe Conte, si chiude così la vicenda ...

Alitalia di nuovo dello stato? Toninelli smentisce - ma la fregatura per i contribuenti è dietro l'angolo : Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture, ha smentito che quel suo riferimento al '51% di Alitalia in capo all'Italia' abbia voluto preludere alla ri-nazionalizzazione della compagnia aerea. ...

Alitalia : Toninelli - 51% a Italia - in corso interlocuzione con player internazionali : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Una compagnia aerea nazionale con il 51% Italiano e con un partner industriale forte. E’ questo il progetto di rilancio che il Governo intende mette in atto per AlItalia. A illustrarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso di un’audizione al Senato. “Siamo convinti che AlItalia non vada semplicemente salvata in un’ottica di sopravvivenza ...

Toninelli s'imbarca su Alitalia : "Resterà italiana" : "Alitalia rimarrà un vettore nazionale che farà viaggiare le persone nell'interesse nazionale". Lo ha detto ieri il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli a Sky Tg24. "Tra settembre e ottobre ci saranno importanti novità, di più non posso dire", ha aggiunto.Il governo gialloverde, quindi, conferma l'impegno a conservare il controllo pubblico della maggioranza azionaria di quella che fu la nostra compagnia di bandiera. Niente "spezzatino" ...

Alitalia - Toninelli : “Novità in autunno” : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Alitalia “rimarrà un vettore nazionale” e “tra settembre e ottobre ci saranno importanti novità”. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, parlando a SkyTg24. “Siamo impegnati – ha detto – a tavoli importanti che stanno facendo passi avanti. Alitalia rimarrà un vettore nazionale che farà viaggiare persone in Italia e ...

Air Force Renzi - il premier Conte : “Stop al contratto da 150 milioni per l’Airbus”. Toninelli scrive ai commissari di Alitalia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di voler rescindere il contratto di leasing da 150 milioni di euro del mega aereo di Stato Airbus 340-500 voluto dall’ex premier Matteo Renzi. “Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto dare segnali di forte cambiamento rispetto al passato” ha scritto su Facebook. Ma tra il dire e il fare c’è di ...

Nazionalizzazione di Alitalia. Tre domande al ministro Toninelli : ... Quale sarà il futuro dei lavoratori? La storia insegna che l'intervento dello Stato in economia non può prescindere da una adeguata programmazione e pianificazione dell'intervento. Il dubbio forte ...

Alitalia - Toninelli : 'Il 51% resti pubblico' : Il governo rilancia la nazionalizzazione dell'Alitalia, dieci anni dopo la privatizzazione. 'Torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la ...

Alitalia agli italiani. Toninelli : "Tornerà compagnia di bandiera - con un partner". Scende in campo Di Maio : "L'italianità è un punto fondamentale nel futuro" di Alitalia. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli a RaiNews 24 aggiungendo che "torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la faccia volare". Nel contempo, prosegue Toninelli, emergono "i danni straordinari" compiuto da manager spesso dipinti come molto efficienti.Della compagnia aerea ha parlato anche il ...