Albalonga calcio | serie D | al via la prima gara

Albalonga (calcio - serie D) - Tomei : «Il gruppo non ha nulla da invidiare a quello dell’anno scorso» : Albano Laziale (Rm) – E’ tempo di tornare in campo per la serie D dell’Albalonga. Dopo oltre un mese e mezzo di preparazione e amichevoli (con la prestigiosa parentesi iniziale della partecipazione alla Coppa Italia dei professionisti), la formazione castellana del presidente Bruno Camerini debutterà domenica nei 32esimi di finale della Coppa Italia di categoria. «Attendiamo lumi sull’avversario e sul luogo di gara che ci verrà comunicato in ...