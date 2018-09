Al via l’esercitazione congiunta Aeronautica e Soccorso Alpino

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Un elicottero del 21mo Gruppo “Tiger” del 9mo Stormo di Grazzanise (Caserta) è decollato poco dopo mezzogiorno dalla base di Campochiaro, in provincia di Campobasso, per effettuare un’esercitazionedi Ricerca econ il CNSAS (Corpo Nazionalee Speleologico) della Regione Molise. Dopo una propedeutica fase di predisposizione all’attività, avvenuta attraverso un dettagliato briefing pre-volo, il velivolo modello HH212 comandato dal Colonnello pilota Nicola Lucivero, si è diretto in alta montagna per simulare il recupero di persone disperse in ambiente impervio attraverso l’utilizzo del verricello. Tredici unità suddivise in tre squadre, coordinate dal responsabile del CNSAS della Regione Molise, Mariano Arcaro, si caleranno nelle gole montane del Matese tra Campania e Molise dall’ HH212 che rimarrà in posizione di ...