Al Bano si ritira A Mattino 5 la conferma | Un disco di inediti con Romina Power e

AlBano Carrisi non si ritira : ecco i suoi prossimi progetti televisivi : Albano Carrisi torna in tv con nuovi progetti, nessun ritiro dalle scene: sarà il protagonista di una fiction e di due speciali su Canale 5 Il ritiro di Al Bano sembra essere ormai un ricordo lontano. Per la gioia dei suoi numerosissimi sostenitori sparsi in tutto il mondo, Carrisi è pronto a tornare in televisione […] L'articolo Albano Carrisi non si ritira: ecco i suoi prossimi progetti televisivi proviene da Gossip e Tv.

Al Bano non si ritira più e fa un gesto romantico per Romina : Romina Power e Al Bano: lui fa un annuncio choc Circa un anno fa Al Bano ha annunciato di voler ritirarsi dalle scene, appendendo il microfono al chiodo. Un annuncio, che non ha fatto minimamente piacere ai tantissimi fan, i quali si sono riversati immediatamente sulle pagine social ufficiali del cantante per chiedergli di ripensarci. E dopo mesi di grande silenzio su questa faccenda pare davvero che Al Bano abbia fatto realmente marcia indietro ...

Gli ruBano l’auto appena ritirata. “Aiutatemi - guadagno poco - non ho soldi per un’altra” : Quell’auto nuova di zecca, comprata con un finanziamento a 5 anni, non era uno sfizio. Gli serviva davvero come il pane, per andare al lavoro. Anche perché Giovanni, il protagonista di questa storia, ha difficoltà motorie, quindi l’acquisto, non senza sacrificio, di un’auto con determinate caratteristiche era fondamentale per lo svolgimento della sua attività lavorativa. Giovanni ha 26 anni ed è di Foggia. Ha deciso di acquistare una Opel ...