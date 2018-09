Al Bano conferma il suo addio alla musica | ' Non canto più'

Al Bano conferma : "Non canto più" : "Non canto più", questo l'annuncio di uno dei più grandi cantatutori italiani, Al Bano. La conferma arriva proprio dallo stesso cantante pugliese che ha così espresso la sua volontà di lasciare la musica in un servizio andato in onda nel programma televisivo Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci. "È vero, dal primo gennaio mi fermerò" ha dichiarato Al Bano e il suo ultimo grande concerto sarà quindi quello del 31 dicembre.A incidere ...

Al Bano e Romina Power/ Rimini : dopo la cancellazione del concerto - confermata una nuova data : Al Bano e Romina Power, dopo la cancellazione, all'ultimo minuto, del loro concerto a Rimini, sono riusciti, con l'aiuto del sindaco, a organizzare un nuovo evento: 10 agosto e sarà gratis(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:07:00 GMT)