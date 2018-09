Air Europa | Madrid-Panama City da febbraio 2019 con Dreamliner

I piloti italiani di RyanAir hanno approvato il primo contratto collettivo che la compagnia ha sottoscritto in Europa : I 300 piloti italiani iscritti all’ANPAC (il sindacato dei piloti d’aereo) hanno approvato con un referendum il contratto collettivo che la compagnia aerea Ryanair ha accettato di firmare. È il primo contratto collettivo che Ryanair sottoscrive in Europa, e la The post I piloti italiani di Ryanair hanno approvato il primo contratto collettivo che la compagnia ha sottoscritto in Europa appeared first on Il Post.

Cina guarda ad aeroporto croato di Osijek per sviluppo proprio Air cargo in Europa : Teleborsa, - Interesse della Cina sempre più a "tutto campo" sui Paesi che affacciano sul Mediterraneo per lo sviluppo del trasporto merci, non solo navale e ferroviario ma anche aereo. Occhi quindi ...

Piloti RyanAir in sciopero in 5 Paesi - cancellati 400 voli in Europa | : Migliori condizioni contrattuali e retribuzioni più alte. Queste le ragioni della mobilitazione di 24 ore in Irlanda, Svezia, Belgio, Olanda e Germania. La compagnia: 85% dei voli è regolare

